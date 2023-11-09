الزمالك يكشف عبر في الجول موقف إدارة النادي من ضم فيتوريا لـ فتوح وصبحي

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 19:13

كتب : محمد مصطفى

محمد صبحي

كشف أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، عن موقف مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، من قرار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بضم ثنائي الفريق الموقوف والمعروض للبيع، أحمد فتوح، ومحمد صبحي.

وقرر مجلس إدارة الزمالك إيقاف الثلاثي أحمد فتوح، ومحمد صبحي، ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق، مع عرضهم للبيع في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعد مغادرتهم معسكر مباراة الفريق أمام زد.

وقال سالم في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "يعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا، يوم الإثنين المقبل، لإعلان نتيجة التحقيقات مع ثلاثي الفريق أحمد فتوح، ومحمد صبحي، ومصطفى الزناري".

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وأشار المتحدث باسم الزمالك: "سيتم مناقشة موقف مجلس الإدارة من قرار فيتوريا بضم الثنائي لقائمة المنتخب".

ويستعد المنتخب لمباراتي جيبوتي وسيراليون يومي 16، و19 نوفمبر، بالمرحلتين الأولى والثانية من تصفيات مونديال 2026.

وكشف فيتوريا عن سبب استدعاء فتوح وصبحي لقائمة المنتخب، مشيرًا إلى أنهما من الأعمدة الرئيسية للمنتخب، مضيفا: "أوجه سؤال للجميع هل في حالة استبعاد لاعب من معسكر المنتخب سيتم إيقافه من جانب ناديه؟! أنا لا أتعامل إلا فيما يخص ما يحدث في المنتخب فقط"."

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