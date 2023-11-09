مؤتمر فيتوريا: فتوح وصبحي من الأعمدة الرئيسية.. وانضمام لاعب الأهلي رسالة للجميع

كشف روي فيتوريا مدرب منتخب مصر سبب استدعاء ثنائي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح لقائمة مواجهتي جيبوتي وسيراليون رغم الأزمة الأخيرة.

وتواجد فتوح وصبحي في قائمة الفراعنة لمواجهة جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 رغم خضوعهما للتحقيق من جانب إدارة الزمالك بعد مغادرتهما معسكر مباراة الفريق أمام زد.

وقال فيتوريا في مؤتمر صحفي: "ضم فتوح وصبحي؟ القرار النهائي يعود لي. قررت استدعاء فتوح وصبحي وأتمنى ألا يتم إيقافهما خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "أنا معجب باللاعبان وهما ملتزمان ولم يفتعلا أي أزمات خلال المعسكرات الماضية. فتوح خاض مباريات عديدة مع منتخب مصر ومازال عمره 25 عاما. محمد صبحي سيكون حارس مرمى رائع جدا".

وواصل "قررت ضم فتوح وصبحي وهما في مرحلة التحقيق في الزمالك، لكي أنهي الجدل حول هذه النقطة. أبحث عن الكفاءة الفنية وأراعي ضميري في عملي".

وأجاب "هل سيتم استبعاد فتوح وصبحي في أمم إفريقيا؟ أوجه سؤال للجميع هل في حالة استبعاد لاعب من معسكر المنتخب سيتم إيقافه من جانب ناديه؟!! أنا لا أتعامل إلا فيما يخص ما يحدث في المنتخب فقط".

وشدد "فتوح وصبحي من الأعمدة الرئيسية للمنتخب ويتم الاعتماد عليهما في معسكرات المنتخب، ولا يمكن لأحد أن يفرض علينا ضم لاعبين أو استبعاد آخرين".

وتابع "أعلم أن فتوح وصبحي تم ايقافهما من جانب ناديهما يوم الأحد الماضي، ولكن القرار النهائي لم يصدر من جانب الزمالك حتى الآن. سيتم التعامل مع الموقف بعد اتخاذ النادي قراره النهائي".

وعن انضمام رامي ربيعة مدافع الأهلي للمرة الأولى قال فيتوريا: "حجازي والونش كانا من العناصر الأساسية قبل إصابتهما. نحاول توسيع الاختيارت في خط الدفاع وانضمام رامي ربيعة لأول مرة رسالة لجميع اللاعبين أن باب المفتوح أمامهم".

وكشف "بالطبع أتلقي عروض بسبب العمل الخاص بي ، وهذا طبيعة العمل، ولكن أنا سعيد مع منتخب مصر ولدي طموحات كبيرة مع الفراعنة".

وأضاف"سعيد للغاية فى منتخب مصر ولدي أهداف أرغب فى تحقيقها ووقت ما أشعر أن ليس لدي طموحات سأرحل".

وعن ضم محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي، أوضح "للاعب مستواه تحسن في الفترة الأخيرة، شريف تواجد في معسكر سبتمبر ولم يشارك مع المنتخب وقتها، وغاب عن معسكر أكتوبر لصعوبة مشاركته".

وتطرق فيتوريا للحديث عن أحمد حسن كوكا واستبعاده من قائمة المنتخب قائلا: "اللاعب لم يشارك في آخر مباراتين، أنا معجب به منذ أن كان يلعب في البرتغال وفكرت وقتها في ضمه لصفوف بنفيكا، الذي كنت أُشرف على تدريبه وقتها".

وتابع روي فيتوريا، أنه كان يرغب دائما في وجود حارس مرمى شاب في صفوف منتخب مصر، لصناعة كادر جديد في هذا المركز يستفيد منه منتخب مصر في السنوات المقبلة.

وعن استبعاد محمد أبو جبل من قائمة منتخب مصر للمعسكر المقبل، أشار فيتوريا إلى أنه لم يرغب في ضم نفس الحراس الذين يتواجدون في المعسكر الماضي، موضحا أن يوجد تحت أنظاره 7 حراس مرمى يتابعهم بشكل جيد قبل اختيار الحراس الدين يتواجدوا مع المنتخب في أمم إفريقيا.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي

خط الدفاع محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي

الهجوم : محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات

وتقام مباراة منتخب مصر و جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة ، بينما تقام مباراة سيراليون يوم 19 بليبريا في الرابعة عصراً.