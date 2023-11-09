تشكيل ليفربول - لويس دياز أساسي ضد تولوز في الدوري الأوروبي.. وصلاح على الدكة

يعود لويس دياز للتشكيل الأساسي لـ ليفربول لمواجهة تولوز الفرنسي في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي، بعد إطلاق سراح والده.

وظل والد لويس دياز مختطفا طيلة 12 يوما من جيش التحرير الوطني في كولومبيا وأطلق سراحه اليوم الخميس. (طالع التفاصيل)

وغاب الكولومبي عن مباراتين لليفربول، وشارك كبديل ضد لوتون تاون مطلع الأسبوع الجاري وسجل هدفا خطف به الريدز نقطة التعادل.

ويجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء بعدما سجل هدفين من قبل في البطولة.

وجاء تشكيل الريدز:

حراسة المرمى: كويمين كيليهير

الدفاع: جو جوميز – جويل ماتيب – ياريل كوينساه – كوستاس تسيميكاس

الوسط: هيرفي إيليوت – واتارا إندو – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: بن دواك – كودي جاكبو – لويس دياز

ويحتل ليفربول المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط.

فيما يحتل تولوز المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وكان ليفربول فاز في الجولة الماضية بنتيجة 5-1 على الفريق الفرنسي في ملعب أنفيلد.