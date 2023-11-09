إطلاق سراح والد لويس دياز بعد 12 يوما من اختطافه

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 18:44

كتب : FilGoal

لويس دياز

أطلق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول ومنتخب كولومبيا بعد 12 يوما من اختطافه.

لويس دياز

النادي : ليفربول

ليفربول

تعرض والديّ لويس دياز لحادثة اختطاف الشهر الماضي، حيث اعترض أشخاص على دراجات نارية طريق والدي دياز واقتادوهم في نفس الشاحنة التي كانا يستقلونها في بارانكاس بمدينة لاجواخيرا الكولومبية

وسرعان ما أطلق سراح والدة اللاعب الدولي بعد ساعات قليلة وظل والده محتجزا.

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ورصد لويس دياز في وقت سابق مبلغ 200 مليون بيزو (يساوي 48 ألف دولار) وهي العملة المحلية في كولومبيا لأي شخص يساعد في إيجاد والده المختطف.

وفي الثاني من نوفمبر الجاري أعلن جيش التحرير الوطني اختطافه لوالده دياز وكشف أن "عمليات بحث الشرطة والجيش الكولومبي تؤخر عملية إطلاق سراحه وتزيد المخاطر".

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو شدد في وقت سابق على أن جميع قوات بلاده تعمل من أجل محاولة إنقاذ والد لويس دياز جناح ليفربول.

إلى ذلك، تظاهر مئات الأشخاص في شوارع كولومبيا للمطالبة بالإفراج الآمن عن والد لويس دياز، الذي لا يزال رهينة بعد اختطافه.

وشارك لويس دياز كبديل في مواجهة ليفربول ضد لوتون تاون بالدوري الإنجليزي وسجل هدفا وأرسل رسالة عبر قميصه طالب فيها بالحرية لوالده.

ويستعد ليفربول حاليا لمواجهة تولوز الفرنسي في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي ويتواجد في التشكيل الأساسي للريدز.

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