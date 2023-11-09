محمد صبحي يجدد اعتذاره لجماهير الزمالك عبر في الجول "أتقبل أي قرار"

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 16:08

كتب : عمرو نبيل

محمد صبحي

كرر محمد صبحي حارس نادي الزمالك اعتذاره إلى جماهير النادي بعد إحالته للتحقيق عقب خروجه من معسكر الفريق دون إذن.

الزمالك أحال محمد صبحي، وأحمد فتوح، ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق إلى التحقيق وأبعده عن التدريبات الجماعية عقب الخروج من معسكر الفريق دون إذن ليلة لقاء الفريق أمام زد.

بسبب تلك الواقعة، غاب الثلاثي عن مباراتي الفريق أمام نادي زد في الدوري، ثم بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر أمس الأربعاء.

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وقال محمد صبحي في تصريحات لـFilGoal.com: "لاعبو الزمالك قدموا مباراة كبيرة أمام بيراميدز. اللاعبون بذلوا أقصى ما لديهم، والجماهير صنعت الفارق وكانت سببا في الفوز بسبب دعمهم المهول طوال اللقاء".

وأضاف "الأجواء الحالية داخل نادي الزمالك ستجبر الكل على النظام والنجاح. رأينا كلنا دعم مجلس الإدارة داخل غرفة خلع الملابس بعد المباراة".

الزمالك عبر بيراميدز إلى نهائي كأس مصر للموسم المنقضي 2022/2023 بركلات الترجيح بعد التعادل في زمن المباراة بثلاثة أهداف لكل فريق.

وعن خضوعه للتحقيق داخل الزمالك، قال صبحي "أكرر اعتذاري لجماهير الزمالك وأقول لهم (حقكم عليا). أنا أتقبل أي قرار من مجلس الإدارة".

وأخيرا، تحدث صاحب الـ24 عاما عن انضمامه لقائمة منتخب مصر التي أعلنت اليوم الخميس، فقال "انضمامي لمنتخب مصر شرف وهو أمر طبيعي حسب الاختيارات في الفترات الأخيرة. طموحي كبير مع المنتخب وسأركز تماما على تحقيقه".

صبحي يملك ثلاث مباريات دولية رفقة منتخب مصر، خاضهم أمام المغرب في أمم إفريقيا 2021، ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، ولقاء ودي أمام جنوب السودان.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي، وسيراليون في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

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