صبحي وفتوح وإمام عاشور.. فيتوريا يختار 25 لاعبا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 13:04

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - تونس

تواجد ثنائي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح ضمن قائمة منتخب مصر لمواجهتي سيراليون وجيبوتي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

كما شهدت قائمة البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون عودة الثنائي إمام عاشور لاعب الأهلي ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي.

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ويلعب منتخب مصر أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

ويواجه الفراعنة نظيرهم السيراليوني يوم 19 من نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثانية من التصفيات ذاتها.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي

خط الدفاع محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي

الهجوم : محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات

وتقام مباراة منتخب مصر و جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة ، بينما تقام مباراة سيراليون يوم 19 بليبريا في الرابعة عصراً.

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