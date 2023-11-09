قائمة تونس – غياب محترفي الدوري المصري بالكامل عن بداية تصفيات كأس العالم

لم ينضم أيا من محترفي الدوري المصري التونسيين إلى قائمة نسور قرطاج لفترة توقف شهر نوفمبر الدولي.

أعلن جلال قادري مدرب منتخب تونس، قائمة بلاده لفترة توقف شهر نوفمبر الجاري.

قائمة تونس شهدت غياب علي معلول ظهير أيسر الأهلي للإصابة، وكذلك ثنائي الزمالك سيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي، أو فخر الدين بن يوسف مهاجم النادي المصري.

من جهة أخرى، تواجد فرجاني ساسي لاعب وسط الغرافة القطري الحالي والزمالك السابق، فيما تواجد هيثم الجويني مهاجم الملعب التونسي الحالي، والمقاولون العرب السابق.

القائمة شهدت أيضا تواجد منتصر الطالبي لاعب لوريان، فيما يفيب حنبعل مجبري لاعب مانشستر يونايتد.

وجاءت قائمة تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان - بشير بن سعيد - معز حسن.

الدفاع: ياسين مرياح - وجدي كشريدة - أسامة الحدادي - أمين الشارني - منتصر الطالبي - حمزة الجلاسي - غيث الزعلوني - علي العابدي - علاء غرام.

الوسط: فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - حسام تقا - حمزة رفيعة - إلياس السخيري - عيسى العيدوني - محمد بلحاج محمود.

الهجوم: يوسف المساكني - إلياس العاشوري - هيثم الجويني - نعيم السليتي - سيف الله اللطيف - فراس بلعربي - طه ياسين الخنيسي.

ويستعد منتخب تونس لمواجهتي ساو تومي، ومالاوي في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم يومي 17 و21 نوفمبر الجاري.