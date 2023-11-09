جيبوتي: جاهزون لمواجهة منتخب مصر.. ونخوض المباراة بلا غيابات

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 14:46

كتب : FilGoal

جيبوتى

شدد سليمان الوابيري رئيس الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم على جاهزية منتخب بلاده لخوض مواجهة مصر.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وقال الوابيري عبر القناة الأولى: "مواجهة منتخب مصر ستكون صعبة للغاية. نعرف أن المنتخب المصري فريق قوي جدا، ولكننا على أتم الاستعداد".

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وأضاف "منتخبنا يخوض المباراة بلا غيابات ونحن مستعدون لتلك المواجهة الكبيرة. كرة القدم بها وجهانن الاستعداد القوي والاستعداد الضعيف ونحن نستعد بشكل قوي جدا للمباراة".

ويلعب منتخب مصر أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

ويواجه الفراعنة نظيرهم السيراليوني يوم 19 من نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثانية من التصفيات ذاتها.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي

خط الدفاع محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي

الهجوم : محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات

وتقام مباراة منتخب مصر و جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة ، بينما تقام مباراة سيراليون يوم 19 بليبريا في الرابعة عصراً.

منتخب مصر جيبوتي تصفيات كأس العالم
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