خدمة في الجول - كاف يعلن موعد بيع تذاكر الأمم الإفريقية إلكترونيا لأول مرة

يطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عملية بيع التذاكر بطولة أمم إفريقيا 2023 عبر الانترنت.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

ونشر كاف بيانا عبر موقعه حول الأمر وجاء كالتالي:

في سابقة هي الأولى، سيطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مبيعات تذاكر بطولة أمم إفريقيا عبر الانترنت.

ستنطلق عملية البيع يوم السبت لجذب مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء القارة وخارجها لحضور الحدث الأكبر في كرة القدم الإفريقية.

ستبدأ المبيعات عبر الانترنت يوم السبت 11 نوفمبر 2023، مع فتح المرحلة الأولى حصريا لحاملي بطاقات الدفع VISA. وبعد يومين، أي يوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، سيتم إطلاق المبيعات العامة على المنصة.

تهدف هذه الخطوة، وهي الأولى على الإطلاق في تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى إتاحة الفرصة للجماهير لتأمين تذاكرهم قبل وقت طويل من البطولة.

تم تطوير منصة مخصصة كاملة الوظائف وسهلة الاستخدام على موقع كاف الإلكتروني لخلق تجربة مشجعة ممتعة وسلسة للأشخاص المهتمين.

ستكون 25% من تذاكر مرحلة المجموعات متاحة لهذه المرحلة من المبيعات للجماهير لتأمين مقاعدهم في النسخة 34 من العرس الإفريقي.

تتراوح أسعار التذاكر ما بين 5000 فرنك إفريقي (حوالي 8 دولارات) للفئة الثالثة، و10000 فرنك إفريقي (حوالي 16 دولارًا) للفئة الثانية و15000 فرنك إفريقي (حوالي 24 دولارًا).

ستتاح للجماهير فرصة شراء التذاكر لمرحلة المجموعات مع فرصة الحصول على ستة تذاكر لكل أسرة.

يمكن شراء التذاكر عبر الرابط التالي حين يتم بدء عملية البيع.

يذكر أن نسخة 2019 التي استضافتها مصر بيعت تذاكرها عبر الانترنت أيضا من خلال منصة تذكرتي، ولكن داخل نطاق مصر فقط.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية رفقة غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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