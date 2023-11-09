ليفربول يفقد فان دايك أمام تولوز.. وهولندي آخر قد يغيب عن لقاء برينتفورد

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 13:41

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك

سيغيب فيرجيل فان دايك قائد ليفربول عن مباراة فريقه ضد تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي بسبب المرض.

ويحل ليفربول ضيفا على تولوز في رابع جولات مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي.

وقال يورجن كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "فيرجيل مريض، لم نرغب في وجوده ضمن البعثة، سيبقى في ليفربول من أجل التعافي".

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وأضاف "غياب فان دايك عن لقاء تولوز لن يمثل مشكلة، نتمنى أن يكون بخير تماما قبل مواجهة برينتفورد".

وأكمل "تعرض ريان جرافنبرخ لإصابة بسيطة في الركبة، الأمر ليس خطيرا".

وتابع "سيغيب عن لقاء تولوز ونأمل أن يلحق بلقاء برينتفورد، وسيعود بالتأكيد بعد فترة التوقف الدولي".

وأكمل "تعرض كرتيس جونز لإصابة في العضلة الضامة الأسبوع الماضي. ليست ضخمة. بعد فترة التوقف الدولية سيعود، ولكن ليس قبل ذلك".

وتبدأ فترة التوقف الدولي بعد مباراة برينتفورد الأسبوع المقبل.

ليفربول تولوز فيرجيل فان دايك كورتيس جونز ريان جرافنبرخ
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