قائمة المغرب - خروج الشيبي وحمد الله.. وانضمام مهاجم فرنسي سنغالي

أعلن وليد الركراكي مدرب المغرب يوم الخميس قائمة فريقه لمباراتي أريتريا وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026 هذا الشهر.

منتخب المغرب يواجه إريتريا يوم 16 نوفمبر في أغادير في أولى مباريات تصفيات كأس العالم، ثم يحل ضيفا على تنزانيا في دار السلام يوم 21 في الجولة الثانية.

القائمة خلت من اسم عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة.

لكنها تضمنت اسم سفيان ديوب مهاجم نيس الذي اختار تمثيل المغرب دوليا.

سفيان البالغ من العمر 23 عاماً اختار تمثيل المنتخب المغربي وفضله على تمثيل منتخب فرنسا الذي لعب في صفوف منتخب شبابه.

ويحمل ديوب الجنسيتين الفرنسية والسنغالية أيضا.

وشهدت القائمة أيضا تواجد أمين عدلي جناح فريق باير ليفركوزن الذي يحمل الجنسية الفرنسية لكنه اختار تمثيل المغرب منذ التوقف الدولي الماضي.

فيما خرج محمد الشيبي لاعب بيراميدز من القائمة بعدما تواجد اسمه في القائمة الأولية.

قبل أيام، تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد المغربي لكرة القدم، بشأن استدعاء المدافع محمد الشيبي الظهير، للتواجد ضمن القائمة الأولية لمنتخب أسود الأطلس الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم خلال شهر نوفمبر.

وجاءت قائمة المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بنعبيد.

الدفاع: نايف أكرد - نصير مزراوي - غانم سايس - عبد الحميد صابيري - عبد الكبير أبقار - أشرف حكيمي - أيوب العملود - يحيى عطية الله.

الوسط: سفيان أمرابط - يحيى جبران - أمير ريتشاردسون - عز الدين أناحي - إسماعيل صيباري، بلال الخنوس.

الهجوم: يوسف النصيري - أيوب الكعبي - طارق تيسودالي - أمين عدلي - أمين حارث - حكيم زياش - سفيان ديوب - عبد الصمد الزلزولي.

منتخب المغرب يتواجد في المجموعة الخامسة التي تضم كل من: الكونغو وزامبيا وتنزانيا وإريتريا والنيجر.

وتقام تصفيات إفريقيا بنظام جديد بعد زيادة مقاعد منتخبات القارة في كأس العالم لأكثر من 9 فرق.

وذلك بعد تأكد إقامة كأس العالم في أمريكا بمشاركة 48 منتخب لأول مرة.

وتقام تصفيات قارة إفريقيا بنظام المجموعات وتقسم المنتخبات المشاركة إلى 9 مجموعات كل مجموعة تضم 6 فرق.

بمعنى أن التصفيات ستقام على مدار 10 جولات كاملة بنظام الذهاب والعودة.

وسيتأهل أوائل المجموعات التسعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، ثم سيتم تحديد 4 منتخبات الأفضل ما بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسعة.

وستلعب المنتخبات الأربعة تصفيات الملحق بنظام البطولة المصغرة لتحديد منتخب واحد عن قارة إفريقيا من أجل مواجهة خصم من قارة أخرى يتم تحديده لاحقا بعد نهاية التصفيات.

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