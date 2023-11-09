محمد صلاح يتوج بجائزة أجمل أهداف ليفربول في أكتوبر

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أجمل هدف سجله الفريق في شهر أكتوبر الماضي.

وحصد صلاح الجائزة بهدفه الثاني أمام إيفرتون.

وتفوق على هدف ديوجو جوتا أمام تولوز الذي حل في المركز الثاني.

أما هدف صلاح أمام برايتون فحل في المركز الثالث.

وسجل صلاح 10 أهداف في 15 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 320 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 196 هدفا وصنع 83 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.