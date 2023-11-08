تقاسما كل شيء في 20 نهائي.. من سيفض الشراكة بين الأهلي والزمالك بـ كأس مصر 2023؟

سيلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022-23 للمرة الـ 21 فيما بينهما.

وتأهل الزمالك على حساب بيراميدز فيما تأهل الأهلي على حساب إنبي للمباراة النهائية.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي كأس مصر من قبل في 9 مواجهات، وهو نفس العدد لانتصارات الأبيض على الأحمر.

وتقاسم قطبا الكرة المصرية اللقب فيما بينهما مرتين.

وحدد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات موعد المباراة النهائية والتي ستقام العام المقبل. (طالع التفاصيل)

ويستعرض FilGoal.com تاريخ نهائيات القطبين في كأس مصر ومسجلي الأهداف.

النهائي الأول

1927-28: انتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 1-0.

النهائي الثاني

1930-31: انتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 4-1.

سجل للأهلي: لبيب محمود ومصطفى كمال طه ومختار التتش ومحمود مهران، فيما سجل للزمالك: رمزي برسوم.

النهائي الثالث

1931-32: انتصر الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1.

سجل للزمالك: إسماعيل رفعت وسعيد الحضري، فيما سلج للأهلي: أمين شعير.

النهائي الرابع

1934-35: انتصر الزمالك على الأهلي بنتيجة 3-0.

سجل للزمالك: محمد حسن حلمي وإسماعيل السمكري وسيد مرعي.

النهائي الخامس

1937-38: انتصر الزمالك على بنتيجة 1-0 في مباراة الإعادة بعد نهاية اللقاء الأول بالتعادل 1-1.

سجل في اللقاء الأول: حسين لبيب للزمالك وحسن الفار (عكسي) للأهلي.

سجل في اللقاء الثاني: حسين الفار (عكسي) للزمالك.

النهائي السادس

1941-42: انتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0.

سجل للأهلي: أحمد مكاوي ومحمد جيندي وصلاح الصواف.

النهائي السابع

1942-43: تقاسم الفريقان اللقب.

النهائي الثامن

1943-44: انتصر الزمالك على الأهلي بنتيجة 6-0.

سجل للزمالك: مختار زقلط (3) ومحسن السحيمي (2) وعبد الكريم صقر.

النهائي التاسع

1948-49: انتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-1 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

سجل للأهلي: السيد عطية وحسين مختار وفتحي خطاب، فيما سجل للزمالك يونس مرعي.

النهائي العاشر

1951-52: انتصر الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-0.

سجل للزمالك: شريف الفار (2).

النهائي الـ11

1952-53: انتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 4-1.

سجل للأهلي: أحمد مكاوي وصالح سليم (2) وعبد الوهاب سليم، فيما سجل للزمالك: أحمد أبو حسين.

النهائي الـ12

1957-58: تقاسم الفريقان اللقب بعدما تعادلا في مباراتين.

انتهى اللقاء الأول سلبيا بين الفريقين.

سجل في اللقاء الثاني للأهلي: ميمي الشربيني، فيما سجل للزمالك: عصام بهيج وعلاء الحامولي.

النهائي الـ13

1958-59: انتصر الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1.

سجل للزمالك: عصام بهيج وعلي محسن، فيما سجل للأهلي: طه إسماعيل.

النهائي الـ14

1977-78: انتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 4-2.

سجل للأهلي: مصطفى عبده ومحمود الخطيب وجمال عبد الحميد وطاهر الشيخ، فيما سجل للزمالك: طه بصري وعلي خليل.

النهائي الـ15

1991-92: انتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1.

سجل للأهلي: أيمن شوقي (2) وسجل للزمالك: رضا عبد العال.

النهائي الـ16

2005-06: انتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0.

سجل للأهلي: عماد متعب (2) وعماد النحاس.

النهائي الـ17

2006-07: انتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 4-3 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

سجل للأهلي: عماد متعب ومحمد أبو تريكة وأسامة حسني (2) وسجل للزمالك: عمرو زكي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وجمال حمزة.

النهائي الـ18

2014-15: انتصر الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-0.

سجل للزمالك: باسم مرسي (2).

النهائي الـ19

2015-16: انتصر الزمالك على الأهلي بنتيجة 3-1.

سجل للزمالك: مصطفى فتحي وباسم مرسي (2)، وسجل للأهلي: عبد الله السعيد.

النهائي الـ20

2020-21: انتصر الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1.

سجل للزمالك: أحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور، وسجل للأهلي: حسام حسن.