عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 22:37

كتب : أحمد الخولي

كأس مصر

أعلن عامر حسين عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة موعد نهائي كأس مصر 2022-2023 بين الأهلي والزمالك.

وتأهل قطبا الكرة المصرية للنهائي بالفوز على إنبي وبيراميدز في نصف النهائي.

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "نهائي كأس مصر 2022-2023 بين الأهلي والزمالك سيقام يوم 13 مارس 2024".

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وأضاف "وسنسعي لحضور أكبر سعة جماهيرية ممكنة بالاتفاق مع الجهات المختصة للخروج بمباراة تليق بالكرة المصرية".

وأتم "مباراة القمة ستخرج بأفضل شكل ممكن يليق بقطبي الكرة المصرية وستحظى بكل الاهتمام والتنظيم".

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

فيما تأهل الأهلي على حساب إنبي بنتيجة 3-0.

ويأمل الأهلي في حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

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