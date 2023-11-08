هشام نصر: مكافأة للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن تخصيص مكافأة مالية للاعبي الفريق بعد الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس مصر.

وقال هشام نصر عبر قناة ناديه: "نجتهد ونفعل المطلوب ونضع أسس سليمة لنسير عليها في المستقبل، وبعدها ستكون النتائج جيدة".

وأضاف "هناك مكافأة للاعبي الزمالك بعد التأهل لنهائي كأس مصر والفوز على بيراميدز".

وأتم "الفوز والتأهل لنهائي الكأس هي مجرد خطوة أولى في طريق النجاح والقادم أفضل بالانتظام وبذل الجهد".

ضرب الزمالك موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر 2023 بعد سيناريو ماراثوني مثير ضد بيراميدز في نصف النهائي وصل لركلات الترجيح، بعد مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وانتصر الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليتأهل لنهائي كأس مصر للمرة الـ 42 في تاريخه.

وسيلتقي الزمالك مع الأهلي لأول مرة في نهائي كأس مصر بعد نهائي نسخى 2020-21 والذي انتهى بفوز الأبيض آنذاك بنتيجة 2-1.

وسيكون النهائي رقم 20 الذي يجمع الأهلي والزمالك في تاريخ نهائي كأس مصر.

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