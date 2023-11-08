الهدف السادس مع بيراميدز.. محمد حمدي يسجل الثالث في الزمالك

سجل محمد حمدي الظهير الأيسر لبيراميدز هدف فريقه الثالث في شباك الزمالك بكأس مصر.

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023، والتي تقام على استاد القاهرة.

وجاء هدف محمد حمدي في الدقيقة 110 من الشوط الإضافي الثاني بعد متابعة لعرضية محمد الشيبي وتسديدة بالقدم اليمنى.

ويعد الهدف هو السادس لمحمد حمدي منذ انضمامه لصفوف بيراميدز.

وكان آخر أهداف محمد حمدي مع بيراميدز في شباك فيوتشر الموسم الماضي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان فيستون ماييلي سجل هدف التقدم لبيراميدز في المباراة، وتعادل نبيل عماد للزمالك.

لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ثم تقدم مصطفى فتحي لبيراميدز وتعادل سامسون للزمالك، قبل أن يسجل محمدي حمدي الهدف الثالث.

video:1