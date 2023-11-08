الثاني في فريقه السابق.. مصطفى فتحي يسجل الثاني لـ بيراميدز ضد الزمالك

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 21:24

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي

سجل مصطفى فتحي هدف بيراميدز الثاني في شباك الزمالك بكأس مصر.

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023، والتي تقام على استاد القاهرة.

ونجح مصطفى فتحي في تسجيل هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة الثانية من الشوط الأول الإضافي في المباراة.

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وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي للمواجهة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يسجل فيها مصطفى فتحي في شباك الزمالك.

وكانت المرة الأولى لـ مصطفى فتحي الذي يسجل فيها في شباك الزمالك عندما كان لاعبا في سموحة.

وكان فيستون ماييلي سجل هدف التقدم لبيراميدز في المباراة، وتعادل نبيل عماد للزمالك.

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