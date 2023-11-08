لم يحتفل بالهدف.. قندوسي يسجل أمام الأهلي ويشعل صراع ترتيب الهدافين

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 17:44

كتب : FilGoal

هدف أحمد قندوسي أمام بيراميدز

سجل الجزائري أحمد قندوسي هدفا لـ سيراميكا كليوباترا في شباك الأهلي في لقاء الفريقين المؤجل من الجولة الثانية لـ الدوري المصري.

ويلعب قندوسي الموسم الجاري معارا من صفوف الأهلي لـ سيراميكا كليوباترا.

ورفع الجزائري رصيده لـ 5 أهداف في الدوري المصري الموسم الجاري، في المركز الثاني بترتيب هدافي المسابقة.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - عضو إدارة بلوزداد يكشف حقيقة التفاوض مع قندوسي.. وتطورات المدرب الجديد وكيل قندوسي يكشف لـ في الجول: سبب اختيار سيراميكا كليوباترا.. وتفاصيل جلسته مع كولر الأهلي يعلن إعارة قندوسي إلى سيراميكا كليوباترا خبر في الجول - خطوة من الأهلي نحو راتب قندوسي تسهيلا لإعارته

ويتصدر الأنجولي كريستوفاو مابولولو ترتيب هدافي المسابقة برصيد 6 أهداف.

وصنع محمد إبراهيم هدف تعادل سيراميكا كليوباترا بتمريرة بينية للجزائري الذي سجل ولم يحتفل بالهدف.

وساهم إبراهيم في صناعة هدفين للقندوسي الموسم الجاري متساويا مع صديق أوجولا الذي صنع هدفين للجزائري أيضا.

وخاض قندوسي الموسم الماضي مع الأهلي 14 مباراة في الدوري واكتفى بصناعة هدف وحيد خلال 754 دقيقة قبل أن يخرج معارا.

ويعد أفضل موسم تهديفيا لقندوسي في موسم 2020-2021 عندما سجل 10 أهداف رفقة وفاق سطيف في الدوري الجزائري خلال 34 مباراة.

الأهلي أحمد قندوسي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
أفشة: لا أهتم بالأرقام الفردية.. وقميصي "ميغلاش" على فلسطين الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الجونة.. والقنوات الناقلة ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. مابولولو في الصدارة ورباعي في المركز الثاني تشكيل الزمالك – أوباما مهاجم صريح.. وعمرو السيسي أساسي ضد بيراميدز رأسية أفشة في الـ200 تحبط المفاجأة.. الأهلي يحقق فوزا مثيرا على سيراميكا أفضل احتفال بالـ 200.. رأسية أفشة تخطف هدفا قاتلا أمام سيراميكا كليوباترا التاسع مع الأحمر.. ياسر إبراهيم يتقدم لـ الأهلي ضد سيراميكا دوري المحترفين - حصاد الجولة السابعة.. فوز أول لـ مكادي ورباعي يسجل للمرة الثانية تواليا
أخر الأخبار
أفشة: لا أهتم بالأرقام الفردية.. وقميصي "ميغلاش" على فلسطين 5 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الجونة.. والقنوات الناقلة 5 دقيقة | الدوري المصري
ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. مابولولو في الصدارة ورباعي في المركز الثاني 17 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز – ماييلي يقود الهجوم.. ومصطفى فتحي والسعيد أساسيان ضد الزمالك 29 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك – أوباما مهاجم صريح.. وعمرو السيسي أساسي ضد بيراميدز 34 دقيقة | الدوري المصري
رأسية أفشة في الـ200 تحبط المفاجأة.. الأهلي يحقق فوزا مثيرا على سيراميكا 34 دقيقة | الدوري المصري
أفضل احتفال بالـ 200.. رأسية أفشة تخطف هدفا قاتلا أمام سيراميكا كليوباترا 35 دقيقة | الدوري المصري
لم يحتفل بالهدف.. قندوسي يسجل أمام الأهلي ويشعل صراع ترتيب الهدافين 57 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع