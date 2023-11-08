كرة يد - الحسم أمام الأهلي.. برشلونة يكتسح النور في سوبر جلوب

حقق برشلونة الإسباني انتصارا كاسحا على النور السعودي بنتيجة 43-19 في المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب).

وتقام البطولة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 7 لـ 12 نوفمبر الجاري.

وبتلك سينحصر صراع التأهل من المجموعة لنصف نهائي المسابقة بين الأهلي وبرشلونة.

وأنهى برشلونة الشوط الأول من اللقاء متفوقا بنتيجة 20-10.

وفي الشوط الثاني عزز تفوقه بنتيجة 23-9.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد نقطتين متفوقا على الأهلي بفارق الأهداف.

وسيلتقي الأهلي وبرشلونة غدا الخميس في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيتأهل الفائز إلى نصف النهائي.

وسيخوض الخاسر مباريات الملحق لتحديد المراكز بين الخامس والثامن.

ويعد برشلونة أكثر فريق تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب، وخسر نهائي آخر نسختين ضد ماجديبورج الألماني.

فيما يعد أفضل مركز للأهلي هو وصافة البطولة في نسخة 2007 والتي أقيمت في مصر آنذاك.

وحل الأهلي رابعا في النسخة الأخيرة من البطولة.