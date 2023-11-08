كرة يد - الحسم أمام الأهلي.. برشلونة يكتسح النور في سوبر جلوب

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 17:27

كتب : FilGoal

برشلونة - النور السعودي - سوبر جلوب

حقق برشلونة الإسباني انتصارا كاسحا على النور السعودي بنتيجة 43-19 في المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب).

وتقام البطولة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 7 لـ 12 نوفمبر الجاري.

وبتلك سينحصر صراع التأهل من المجموعة لنصف نهائي المسابقة بين الأهلي وبرشلونة.

أخبار متعلقة:
يد - الأهلي يفتتح سوبر جلوب بفوز كبير على النور السعودي انتهت مونديال الأندية لكرة اليد - الأهلي (38)-(20) النور السعودي كرة يد - الكشف عن اختيار الزمالك لمواجهة النور في السوبر المصري السعودي كرة يد - طارق محروس مديرا فنيا لـ النور السعودي

وأنهى برشلونة الشوط الأول من اللقاء متفوقا بنتيجة 20-10.

وفي الشوط الثاني عزز تفوقه بنتيجة 23-9.

Image

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد نقطتين متفوقا على الأهلي بفارق الأهداف.

وسيلتقي الأهلي وبرشلونة غدا الخميس في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيتأهل الفائز إلى نصف النهائي.

وسيخوض الخاسر مباريات الملحق لتحديد المراكز بين الخامس والثامن.

Image

ويعد برشلونة أكثر فريق تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب، وخسر نهائي آخر نسختين ضد ماجديبورج الألماني.

فيما يعد أفضل مركز للأهلي هو وصافة البطولة في نسخة 2007 والتي أقيمت في مصر آنذاك.

وحل الأهلي رابعا في النسخة الأخيرة من البطولة.

سوبر جلوب الأهلي برشلونة كرة اليد النور السعودي
نرشح لكم
يد - حميد يكشف لـ في الجول موعد عودته للمشاركة مع الأهلي يد - الأهلي يفتتح سوبر جلوب بفوز كبير على النور السعودي انتهت مونديال الأندية لكرة اليد - الأهلي (38)-(20) النور السعودي كرة يد – انتظام لاعبي الأهلي الدوليين في التدريبات استعدادا لخوض سوبر جلوب كرة يد - في الجول يكشف حقيقة إيقاف مجدي أبو المجد.. ورد الزمالك واتحاد اليد كرة يد - بتواجد حميد لأول مرة بعد تعافيه.. قائمة الأهلي لخوض سوبر جلوب سوبر جلوب - نفاد 85% من تذاكر اليوم الأول من مونديال أندية كرة اليد.. وموعد وصول الأهلي كرة يد - تحت قيادة أولى لـ باستور.. منتخب مصر يتعادل مع ألمانيا وديا
أخر الأخبار
ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. مابولولو في الصدارة ورباعي في المركز الثاني 7 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز – ماييلي يقود الهجوم.. ومصطفى فتحي والسعيد أساسيان ضد الزمالك 20 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك – أوباما مهاجم صريح.. وعمرو السيسي أساسي ضد بيراميدز 25 دقيقة | الدوري المصري
رأسية أفشة في الـ200 تحبط المفاجأة.. الأهلي يحقق فوزا مثيرا على سيراميكا 25 دقيقة | الدوري المصري
أفضل احتفال بالـ 200.. رأسية أفشة تخطف هدفا قاتلا أمام سيراميكا كليوباترا 25 دقيقة | الدوري المصري
لم يحتفل بالهدف.. قندوسي يسجل أمام الأهلي ويشعل صراع ترتيب الهدافين 48 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: كريسبو بديل شرودر في العين الإماراتي 49 دقيقة | آسيا
رومانو: أنتوني لا يخطط للعودة إلى البرازيل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع