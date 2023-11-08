دوري المحترفين - حصاد الجولة السابعة.. فوز أول لـ مكادي ورباعي يسجل للمرة الثانية تواليا

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 16:43

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

حقق مكادي أول فوز له في دوري المحترفين (الدرجة الثانية أ) بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة.

وأقيمت 10 مباريات في الجولة السابعة لدوري المحترفين وشهدت انقضاض بتروجت على الصدارة.

FilGoal.com يستعرض معكم حصاد الجولة السابعة من دوري المحترفين.

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وانتهت 3 مباريات بالتعادل من أصل 10، وشهدت احتساب 3 ركلات جزاء، سُجل منها 2.

وجاءت الأهداف من ركلات الجزاء:

محمود أبو جودة سجل لـ حرس الحدود في مرمى بترول أسيوط.

طه إبراهيم سجل لـ أبو قير للأسمدة في مرمى مكادي.

ميدو جمال أهدر لـ طنطا أمام بتروجت.

فيما شهدت مباراة مكادي وأبو قير للأسمدة حالة الطرد الوحيدة بالجولة والتي كانت من نصيب حسين الحسيني لاعب الفريق الأول.

وسجل محمد عبد العاطي ونانا أنتوي وأبو بكر سيلا وناصر الفار للجولة الثانية على التوالي.

كما استطاع البدلاء أيضا التسجيل: محمد النجيلي ومحمود أبو جودة ومحمود جودة وناصر الفار وعبد الله وحيد.

وشهدت الجولة تحقيق مكادي لأول فوز له بالموسم.

وأصبح مصر للمقاصة الفريق الوحيد بدون تحقيق أي انتصار.

وشهدت الجولة أيضا تعرض نصر عبد الرازق مدافع نادي طنطا لإصابة خطيرة ببلع لسانه خلال مباراة بتروجت، واستقرت حالته. (طالع التفاصيل)

وجاء ترتيب الهدافين:

نانا أنتوي ـ طنطا ـ 6

حسام بركات ـ بروكسي ـ 5

مصطفى سلطان ـ بتروجت ـ 4

إسماعيل بامبا ـ بتروجت ـ 4

أكرم عبد ربه ـ القناة ـ 3

أحمد رافت ـ القناة ـ 3

أحمد سالم ـ لافيينا ـ 3

أحمد حسني ـ دكرنس ـ 3

عبدالرحمن فؤاد "بودي" ـ المصرية للاتصالات ـ 3

محمود ممدوح ـ حرس الحدود ـ 3

معتز إبراهيم ـ دكرنس ـ 3

محمود عبدالعزيز ـ النصر للتعدين ـ 3

أبو بكر سيلا - راية - 3

محمد عبد العاطي - وادي دجلة - 3

عمار شرف الدين -بروكسي - 3

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