خبر في الجول - استقرار حالة لاعب طنطا بعدما بلع لسانه

استقرت حالة نصر عبد الرازق مدافع نادي طنطا بعدما تعرض لإصابة خطيرة خلال مواجهة بتروجت.

وفاز بتروجت على طنطا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن ختام الجولة السابعة بدوري المحترفين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حالة اللاعب نصر عبد الرازق باتت مستقرة عقب نقله إلى المستشفى.

وتعرض نصر عبد الرازق لبلع لسانه وتم نقله غلى أقرب مستشفى بشكل فوري بناء على تعليمات الجهاز الطبي. (طالع التفاصيل)

video:1

و تم وضع نصر عبد الرازق تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالتجمع الخامس بعد استقرار حالته.

وقال اللاعب لـ FilGoal.com: "شفت الموت و ربنا كتب عمر جديد ليا بعد بلع لساني داخل الملعب".

وسجل إسماعيل بامبا وهادي رياض هدفي بتروجيت، فيما أحرز نانا أنتوني هدف طنطا الوحيد.

بهذا الفوز ارتفع رصيد بتروجت إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب دوري المحترفين بفارق نقطة عن غزل المحلة ولافيينا ولكل منهما 14 نقطة.

video:2