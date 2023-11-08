إيقاف مشجع كريستال بالاس 3 سنوات بسبب عنصريته ضد سون

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 14:05

كتب : FilGoal

سون هيونج مين

رحبت رابطة الدوري الإنجليزي بإيقاف أحد مشجعي كريستال بالاس لمدة 3 سنوات بسبب العنصرية ضد سون هيونج مين مهاجم توتنام مايو الماضي.

وأفادت الرابطة في بيان: "نرحب بالقرار الصادر بحق الشخص الذي أساء عنصريا إلى سون هيونج مين في ملعب سيلهورست بارك في مايو بالحظر لمدة 3 سنوات".

وأضاف البيان "من الضروري محاسبة أولئك الذين تثبت إدانتهم بارتكاب سلوك عنصري، فهذه العقوبة تبعث برسالة واضحة مفادها أنه سيتم اتخاذ إجراء وستكون هناك عواقب".

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وأتم البيان "العنصرية ليس لها مكان في كرة القدم أو في أي مكان في المجتمع".

في مايو الماضي، توعد نادي كريستال بالاس مشجعه الذي عامل سون بعنصرية خلال لقاء الفريقين بعقوبة قاسية، في حالة ثبوت التهمة عليه.

حين كان الكوري الجنوبي يشارك في اللقاء قام أحد المشجعين بتضييق عينيه في إشارة إلي عرق مهاجم توتنام.

وألقت قوات الشرطة القبض على المشجع وتم توجيه تهمة ارتكاب جريمة عنصرية له.

سون تعرض من قبل لإساءة عنصرية من جماهير مانشستر يونايتد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أبريل 2021، وقام النادي بإيقاف المشجعين الثلاثة المتورطين.

وفي أغسطس قبل الماضي، أعلن نادي تشيلسي إيقاف أحد مشجعيه لأجل غير مسمى بسبب العنصرية ضد الكوري الجنوبي.

كريستال بالاس توتنام سون هيونج مين
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