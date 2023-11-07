انتهت أبطال أوروبا - سيتي (3)-(0) يانج بويز.. ميلان (2)-(1) سان جيرمان.. 3 نقاط ثمينة

يستضيف ميلان نظيره باريس سان جيرمان على ملعب سان سيرو ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

فيما يحل يانج بويز ضيفا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد ضمن الجولة الرابعة.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراتي ميلان أمام سان جيرمان ومانشستر سيتي ضد يانج بويز.

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لمتابعة مباراة ميلان أمام باريس سان جيرمان دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ميلان × باريس سان جيرمان

نهاية المباراة

ق62 تسديدة صاروخية من ثيو هيرنانديز يبعدها دوناروما ببراعة

ق50 أوليفيه جيرو يسجل الهدف الثاني من ضربة راسية متقنة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق88 القائم يحرم باريس سان جيرمان من هدف التعادل بعد تسديدة صاروخية.

ق36 تسديدة قوية من رفائيل لياو تمر بجوار مرمى باريس سان جيرمان

ق25 تسديدة رائعة من عثمان ديمبيلي ترتطم بالعارضة ليضيع هدف محقق لباريس سان جيرمان

ق12 رفائيل لياو يسجل هدف التعادل من ضربة خلفية مزدوجة

ق9 شكرينيار يسجل الهدف الأول بضربة رأسية رائعة

ق6 تسديدة قوية من كيليان مبابي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها مايك مانيان حارس ميلان ببراعة.

ق3 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح ميلان عن طريق لياو تصدى لها دوناروما بنجاح.

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شكرينيار يمنح باريس سان جيرمان التقدم في الدقيقة الـ9 أمام ميلان 🔥👀#دوري_أبطال_أوروبا | #ميلان_باريس pic.twitter.com/x17lG8jfuf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 7, 2023

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مزدوجة رائعة من لياو تسكن شباك دوناروما 🔴⚫⚽pic.twitter.com/bONqc4Ff6P https://t.co/E8KUM3IhBe — FilGoal (@FilGoal) November 7, 2023

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لمتابعة مباراة مانشستر سيتي أمام يانج بويز دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

مانشستر سيتي × يانج بويز

نهاية المباراة

ق83 هجوم متواصل من مانشستر سيتي بحثا عن تسجيل الهدف الرابع

ق52 هدف صاروخي من هالاند تسكن الزاوية الليسرى لحارس يانج بويز

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق1+45 فيل فودين يسجل الهدف اثاني بعد انطلاقة رائعة من الجهة اليمنى.

ق22 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لمانشستر سيتي ينفذها إرلينج هالاند بنجاح ويسجل الهدف الأول.

ق16 تسديدة قوية من كايل والكر ينقذها حارس مرمى يانج بويز.