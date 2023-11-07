قائمة الزمالك – عودة محمود علاء وعبد الشافي وعبد الله جمعة ضد بيراميدز

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 19:35

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله السعيد - محمد عبد الشافي

عاد محمود علاء ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة لقائمة الزمالك المستدعاة للقاء بيراميدز غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر.

ويقام اللقاء في استاد القاهرة ضمن منافسات كأس مصر لموسم 2022-2023.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد

في الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد- محمد طارق- محمد عبد الشافي - حاتم سكر- عبد الله جمعة

في الوسط: نبيل عماد "دونجا"- محمد أشرف "روقا"- عمرو السيسي- محمد حسام "بيسو"- سيد عبد الله- أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما"

في الهجوم : ناصر منسي - سامسون أكينيولا

ويقود معتمد جمال الجهاز الفني للزمالك عقب رحيل خوان كارلوس أوسوريو من منصبه عقب الهزيمة من نادي زد في الدوري المصري.

ويغيب عن الزمالك سبعة لاعبين حسبما علم FilGoal.com كالتالي:

ويغيب المهاجم التونسي سيف الجزيري بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

عمر جابر مصاب بشد أيضا ولكن في العضلة الضامة.

بينما يغيب المدافع محمد عبد الغني بسبب كدمة في العضلة الخلفية.

وخرج مصطفى شلبي من حسابات المباراة المقبلة لاستمرار برنامج تأهيله بعد إصابته في وجه القدم.

على صعيد آخر يعاني خط دفاع الأبيض من غياب أحمد فتوح ومصطفى الزناري، بسبب العقوبة ضدهما بالإيقاف والعرض للبيع.

هذا بالإضافة لمحمد صبحي حارس مرمى الفريق.

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