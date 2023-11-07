قائمة بيراميدز - الظهور الأول لمحمد رضا بوبو في مواجهة الزمالك
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 19:26
كتب : FilGoal
أعلن جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز قائمة فريقه التي سيتواجه الزمالك.
ويلتقي بيراميدز مع الزمالك غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر 2022/2023.
وشهدت القائمة تواجد محمد رضا "بوبو" لأول مرة منذ انتقاله للفريق في بداية الموسم.
ويتواجد بالقائمة أيضا يوسف أسامة وسيف جعف لاعبا الزمالك السابقين.
وجاءت قائمة بيراميدز بالكامل كالتالي
الحراس: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – أحمد ميهوب.
الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أسامة جلال – محمود مرعي – أحمد فتحي – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ.
الوسط: أحمد توفيق – مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي – محمد رضا "بوبو" – سيف جعفر – عبد الله السعيد.
الهجوم: محمود أوكا – مصطفى فتحي – يوسف أسامة – رمضان صبحي – أوجو صامويل – فيستون ماييلي – دودو الجباس – فخري لاكاي.
وسيلعب الفائز من المباراة ضد الأهلي في المباراة النهائية.
وكان الأهلي قد تأهل بعد الفوز على إنبي في دور نصف النهائي.