قائمة بيراميدز - الظهور الأول لمحمد رضا بوبو في مواجهة الزمالك

أعلن جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز قائمة فريقه التي سيتواجه الزمالك.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر 2022/2023.

وشهدت القائمة تواجد محمد رضا "بوبو" لأول مرة منذ انتقاله للفريق في بداية الموسم.

ويتواجد بالقائمة أيضا يوسف أسامة وسيف جعف لاعبا الزمالك السابقين.

وجاءت قائمة بيراميدز بالكامل كالتالي

الحراس: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – أحمد ميهوب.

الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أسامة جلال – محمود مرعي – أحمد فتحي – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ.

الوسط: أحمد توفيق – مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي – محمد رضا "بوبو" – سيف جعفر – عبد الله السعيد.

الهجوم: محمود أوكا – مصطفى فتحي – يوسف أسامة – رمضان صبحي – أوجو صامويل – فيستون ماييلي – دودو الجباس – فخري لاكاي.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد الأهلي في المباراة النهائية.

وكان الأهلي قد تأهل بعد الفوز على إنبي في دور نصف النهائي.