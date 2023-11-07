قائمة بيراميدز - الظهور الأول لمحمد رضا بوبو في مواجهة الزمالك

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 19:26

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز قائمة فريقه التي سيتواجه الزمالك.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر 2022/2023.

وشهدت القائمة تواجد محمد رضا "بوبو" لأول مرة منذ انتقاله للفريق في بداية الموسم.

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ويتواجد بالقائمة أيضا يوسف أسامة وسيف جعف لاعبا الزمالك السابقين.

وجاءت قائمة بيراميدز بالكامل كالتالي

الحراس: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – أحمد ميهوب.

الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أسامة جلال – محمود مرعي – أحمد فتحي – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ.

الوسط: أحمد توفيق – مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي – محمد رضا "بوبو" – سيف جعفر – عبد الله السعيد.

الهجوم: محمود أوكا – مصطفى فتحي – يوسف أسامة – رمضان صبحي – أوجو صامويل – فيستون ماييلي – دودو الجباس – فخري لاكاي.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد الأهلي في المباراة النهائية.

وكان الأهلي قد تأهل بعد الفوز على إنبي في دور نصف النهائي.

الزمالك كأس مصر بيراميدز
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