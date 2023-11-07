خبر في الجول - الموريتاني بوه حكما لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 18:37

كتب : محمد عبد العظيم

حسين الشحات - الأهلي - الهلال

يدير طاقم تحكيم موريتاني بقيادة عبد العزيز بوه مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويلعب الأهلي أمام يانج أفريكانز يوم 2 ديسمبر في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بوه سيدير مباراة الأهلي ويانج أفريكانز ويعاونه كلا من حمدين ديبا ويوسف محمد محود بينما بيران ديو موسى حكما رابعا.

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ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الرابعة رفقة : شباب بلوزداد ويانج أفريكانز وميدياما الغاني.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي ويانج افريكانز كالآتي:

حكم اللقاء: عبد العزيز بوه

مساعد أول: حمدين ديبا

مساعد ثان: يوسف محمد

حكم رابع: موسى ديوا

وسبق وأدار عبد العزيز بوه مباراة الجولة الختامية من دور المجموعات في الموسم الماضي بين الأهلي والهلال السوداني.

وتغلب الأهلي وقتها على الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحسم الأحمر وقتها تأهله إلى ربع النهائي.

كما أدار بوه مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي التي انتهت 6-1 ضمن إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يانج أفريكانز دوري أبطال إفريقيا
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