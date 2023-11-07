الزمالك يشرح لـ في الجول آلية رفع الحجز عن حساب النادي.. وما استفاده الأبيض

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 18:30

كتب : أحمد العريان

الزمالك - بيان رسمي

كشف نادي الزمالك آلية رفع الحجز عن أرصدة النادي في البنوك.

الزمالك أعلن عبر FilGoal.com في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حل مشكلته مع مصلحة الضرائب، ورفع الحجز عن أرصدة النادي في البنوك. (طالع التفاصيل)

وشرح أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، تفاصيل حل المشكلة الخاصة بحسابات النادي البنكية، فقال لـFilGoal.com: "الزمالك كان يعاني مشكلتين. الأولى تخص ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، والذي توصلنا لاتفاق معه ورفع الحجز عن أرصدة النادي، دون التنازل عن مستحقاته".

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وأضاف "المشكلة الثانية تتعلق بمصلحة الضرائب، والتي توصلنا لاتفاق جديد معها لجدولة المديونيات، وبالتالي رفعوا الحجز عن حسابات النادي".

سالم أكمل "حساب الزمالك أصبح حرا الآن، ومسموح لنا بالسحب والإيداع فيه، وبالتالي سيستطيع النادي إجراء تعاملات بنكية".

المتحدث باسم الزمالك أتم "هذا الأمر كان الزمالك محروما منه في الفترة الأخيرة، وهو شيء لم يكن طبيعيا بالنسبة لأي نادي في العالم".

وكانت مصلحة الضرائب المصرية أعلنت في وقت سابق أن مديونية الزمالك قيمتها 1.2 مليار جنيه وبالتالي تم الحجز على أرصدة النادي بسببها.

الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز يوم 8 نوفمبر في نصف نهائي كأس مصر لعام 2023.

الزمالك بيراميدز أحمد سالم
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