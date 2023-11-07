الزمالك لـ في الجول: رفع الحجز عن أرصدة النادي بعد حل أزمة الضرائب

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك رفع الحجز عن أرصدة النادي بعد حل الأزمة مع مصلحة الضرائب المصرية.

وقال المتحدث الرسمي للزمالك لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب أجرت تسوية مع مصلحة الضرائب مقابل رفع الحجز عن أرصدة النادي مع تسوية وجدولة باقي مستحقات الضرائب".

وأكمل "الحساب الآن أصبح حرا يمكن من خلاله إجراء السحب والإيداع بدون مشكلة".

وأتم أحمد سالم حديثه قائلا: "وبالتالي بعد فتح الحساب سيسهل ذلك الكثير من الأمور في الفترة المقبلة".

وكانت مصلحة الضرائب المصرية أعلنت في قوت سابق أن مديونية الزمالك قيمتها 1.2 مليار جنيه وبالتالي تم الحجز على أرصدة النادي بسببها.

وصرح عماد البناني المدير التنفيذي السابق للزمالك أن مديونية ناديه تم تخفيضها إلى 400 مليون جنيه وهو ما نفته مصلحة الضرائب لاحقا في بيان رسمي.