بوكيتينو: ما حدث في مباراة توتنام كان عادلا

يرى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي أن فريقه استحق الفوز على توتنام، وأن قرارات التحكيم في المباراة كانت عادلة.

وفاز تشيلسي على توتنام بنتيجة 4-1 في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، وشهدت المباراة العديد من الحالات التحكيمية.

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وقال بوكيتينو عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "كنا نستحق الفوز، أجبرنا توتنام على ارتكاب الكثير من الأخطاء وما شاهدته في المباراة كان عادلا".

وأضاف "من الطبيعي المقارنة بين ما حدث في المباراة وما حدث عندما فاز توتنام على ليفربول لأن الأمور مشابهة، لكن اليوم كل ما حدث في المباراة كان عادلا".

وواصل "نحن بحاجة للعثور على حل لإيجاد أفضل طريقة ممكنة لاستخدام تقنية الفيديو".

وأتم تصريحاته "الكثير من المدربين كانوا يريدون إدخال تقنية الفيديو في كرة القدم ولكن عندما يكون الأمر ضدك يقولون إنهم تعرضوا للظلم، وأنا هنا لا أتحدث عن أرتيتا".

الخسارة حرمت توتنام من صدارة الدوري الإنجليزي، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة بفارق نقطة عن المستفيد الأكبر مانشستر سيتي حامل اللقب.

تشيلسي على الجانب الآخر رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر، محققا فوزه الأول في آخر 3 مباريات.