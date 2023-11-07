مدرب توتنام: الحكام لا يتحكمون في مباريات كرة القدم

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 11:54

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام

عبر أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام عن شعوره بعدم الرضا بسبب الحالات التحكيمية المتكررة التي حدثت خلال مباراة فريقه ضد تشيلسي في الدوري.

وخسر توتنام أمام تشيلسي بنتيجة 4-1 في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، وشهدت المباراة العديد من الحالات التحكيمية.

تعرف على تفاصيل المباراة من هنا

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وقال المدرب الأسترالي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم أشارك في مباراة مجنونة مثل هذه من قبل، ولكن أعتقد أن مثل هذه المباريات ستكون هي القاعدة بعد ذلك".

وأضاف "قلت كثيرا من قبل أنا لا أحب الوقوف منتظرا قرار الحكم، لا أحب أن ينتظر الملعب كله القرار".

وأردف "عندما نشكو كل أسبوع قرارت التحكيم فماذا سيحدث؟ سيتم فحص الحالات للتأكد من صحتها وفي النهاية سيشعر المسؤولين بالراحة ونظل نحن غير سعداء، وهذا يعني أننا سنظل نرى الكثير من التوقفات في المباريات".

وواصل "كل ما يحدث يقلل من سلطة الحكم في الملعب، لا يمكنك أن تخبرني أن الحكام هم من يتحكمون في المباراة لأنهم ليسوا كذلك، التحكم أصبح من الخارج وهذه هي الطريقة التي تدار بها كرة القدم ولذلك علينا قبول الأمر والتعامل معه".

وأكد "من الصعب على الحكم أن يدير مباراة في الوقت الحالي، سلطتهم تتقلص باستمرار، لقد نشأت خائفا من الحكام وكانوا بالنسبة لنا مثل رجال الشرطة".

وأتم تصريحاته "أنا من المدرسة القديمة وسأحترم قرار الحكم سواء كان صحيحا أم لا".

الخسارة حرمت توتنام من صدارة الدوري الإنجليزي، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة بفارق نقطة عن المستفيد الأكبر مانشستر سيتي حامل اللقب.

تشيلسي على الجانب الآخر رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر، محققا فوزه الأول في آخر 3 مباريات.

تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي
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