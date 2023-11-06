بينهم الجزيري وعبد الغني.. في الجول يكشف سبب 4 غيابات رئيسية عن الزمالك أمام بيراميدز

يخوض فريق الزمالك مباراته المقبلة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي ضد بيراميدز، في غياب 4 من أبرز عناصره.

وعلم FilGoal.com بغياب الرباعي سيف الدين الجزيري وعمر جابر ومحمد عبد الغني ومصطفى شلبي عن المباراة بسبب الإصابة.

ويغيب المهاجم التونسي سيف الجزيري بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

عمر جابر مصاب بشد أيضا ولكن في العضلة الضامة.

بينما يغيب المدافع محمد عبد الغني بسبب كدمة في العضلة الخلفية.

وخرج مصطفى شلبي من حسابات المباراة المقبلة لاستمرار برنامج تأهيله بعد إصابته في وجه القدم.

على صعيد آخر يعاني خط دفاع الأبيض من غياب أحمد فتوح ومصطفى الزناري، بسبب العقوبة ضدهما بالإيقاف والعرض للبيع.

وشدد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك على أن قرار مجلس الإدارة بعرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي هو قرار نهائي من النادي.

وقال سالم عبر قناة أون تايم سبورتس: "اعتذار صبحي والزناري؟ قرار العرض للبيع نهائي ولا رجعة فيه، وموقف اللاعبين من المشاركة سيتحدد بعد ظهور نتيجة التحقيق".

وأضاف "فتوح لم يحضر التحقيق وتم إبلاغ وكيله بضرورة حضور التحقيق في موعد لاحق، وإذا لم يحضر سيكون هناك قرارات أخرى تجاهه من قبل مجلس الإدارة".

القرار صدر على خلفية تركهم لمعسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري والتي خسرها الزمالك بهدفين لهدف.

وتغيب أحمد فتوح عن حضور جلسة التحقيق في مقر الزمالك.

ويكشف لكم FilGoal.com ما جاء في التحقيق مع محمد صبحي والزناري.

اعترف محمد صبحي ومصطفى الزناري بالخطأ اللذان ارتكباه أمام مسؤولي التحقيق، وطلبا تفريغ كاميرات الفندق لإثبات مغادرتهما الساعة 11:30 ثم العودة الساعة 12:30 وليس بعد ذلك.

اللاعبان طلبا الدخول إلى حسين لبيب لتقديم الاعتذار لكن رئيس النادي رفض لحين صدور نتيجة التحقيق.

وأجرى التحقيق مع الثنائي سيد عزت مستشار مجلس إدارة الزمالك للأمور القانونية.

كما عرض الثنائي الاعتذار للجهاز الفني أمام جميع اللاعبين في التدريبات.

وستكون المباراة المقبلة هي الأولى بقيادة معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز، بعد الإعلان عن رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.