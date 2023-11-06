انتهى دربي لندن - توتنام (1)-(4) تشيلسي

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 21:58

كتب : FilGoal

تشيلسي - توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد تشيلسي في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 97 جووول الرابع.. بالمر يمرر وجاكسون ينفرد ويراوغ فيكاريو ويسجل الرابع.. هاتريك للسنغالي

ق 94 جووول الكرة ترتد بالهدف الثالث لتشيلسي.. كونور جالاجر ينطلق ويمرر إلى جاكسون مارتينيز الذي يسجل

ق 93 سون يهدر التعادل.. سانشيز يتصدى بصعوبة

ق 81 تسلل يقره الفيديو

ق 78 جوووول التعادل ولكن الراية.. بينتانكور يهيئها بالرأس ويسجلها داير.. التسلل مرهون بلمس الكرة لديساسي من عدمه والمراجعة قائمة

ق 75 جووووول نيكولاس جاكسون يسجل الثاني الذي طال انتظاره للبلوز في هذا الوضع بعد تمريرة من سترلينج

ق 67 انفراد تام لمارك كوكوريا ولكن تأخر في التسديد ليتصدى فيكاريو

ق 61 تبديلان في صفوف توتنام بنزول رودريجو بنتانكور وأوليفر سكيب بدلا من بابي سار وديان كولوسيفسكي

ق 60 ريس جيمس يسدد ولكن تمر الكرة بجوار القائم

ق 58 ميكايلو مودريك بدلا من إنزو فيرنانديز

ق 55 طرد ديستيني أودوجي بالبطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل على رحيم سترلينج

ق 54 تسديدة عن طريق رحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي من داخل منطقة الجزاء ارتدت من جسد المدافع ديستيني أودوجي.

ق 51 تسديدة عن طريق رحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر للمرمى.

ق 47 تسديدة قوية عن طريق كول بالمر لاعب تشيلسي من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

ق 46 مارك كوكوريا بدلا من ليفي كولويل

استراحة

ق 45+11 مراجعة لطرد ضد أودوجي بعد دفع جيمس ينتهي بدون قرار ضدهم

ق 45+1 إيمرسون رويال وبيير إميل هويبير بدلا من ميكي فان دي فين وجيمس ماديسون

ق 45 فان دي فين يعاني من شد صعب على أرض الملعب.. سيخرج فورا

ق 42 سقوط جيمس ماديسون مصابا

ق 37 جووول ولكن مرة أخرى الراية.. سترلينج يمرر من مرتدة وجاكسون يسدد ولكنه متسلل

ق 35 جوووول كول بالمر يسجل من ركلة الجزاء.. على يسار فيكاريو يلمسها ولكن ترتطم بالقائم وتسكن الشباك

ق 34 إريك داير بدلا من برينان جونسون

ق 33 بطاقة حمراء لكريستيان روميرو بسبب تدخل عنيف ضد إنزو فيرنانديز بعد المراجعة بتقنية الفيديو.. التسلل قائم ولكن ركلة جزاء لتشيلسي

ق 28 جووووول لتشيلسي بتسديدة من كايسيدو ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل على نيكولاس جاكسون الذي مرت الكرة بجواره

ق 24 إلغاء الهدف لوجود لمسة يد ضد سترلينج

ق 23 الفيديو يراجع لمسة يد

ق 21 جوووول التعادل من رحيم سترلينج بعد مواجهة فردية مع بيدرو بورو انتهت بانتصاره إثر اصطدام الكرة به

ق 13 جووول الثاني من سون ولكن الراية ترفع ضده بعد تمريرة برينان جونسون

ق 11 محاولة هجومية خطيرة لتشيلسي بمجهود فردي عن طريق نيكولاس جاكسون في اختراق منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة قوية تصدى لها الحارس جوليلمو فيكاريو ببراعة وأنقذ مرماه.

ق 6: جووووول الأول كولوسفسكي بعد تمريرة سار.. تسديدة من داخل يسار منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين وخدعت الحارس قبل أن تسكن الشباك في الزاوية اليسرى.

انطلاق المباراة

تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي
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