أحدهم يساهم أكثر مما يلعب والآخر تراجع لينفجر.. المتألقون خارج الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يُسلط الضوء دائما على اللاعبين الأكثر تألقا في الدوري المصري في صفوف الأهلي والزمالك.

بينما يتألق لاعبين في أندية أقل شهرة في الدوري ولا يُسلط عليهم الضوء نتيجة الجماهيرية الكبيرة التي يتسم بها قطبا الكرة المصرية.

يستعرض FilGoal.com أبرز اللاعبين المتألقين في الدوري المصري خارج الأهلي والزمالك لتسليط الضوء عليهم أكثر.

مصطفى "زيكو" الجناح الهداف

ظهر مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب زد بقوة خلال الموسم الجاري، والشيء الأكثر صعوبة هو أنه يلعب مع فريق صاعد حديثا للدوري المصري.

ولكن هذا لم يكن غريبا عليه، فقد كان أكثر اللاعبين حصدا لجائزة رجل المباراة في الموسم الماضي بـ 7 مرات، مع فريقه السابق حرس الحدود الذي هبط في نهاية المطاف.

وسجل فريق زد في ست مباريات خلال بطولة الدوري 11 هدفا، أحرز منهم زيكو خمسة أهداف، أي يقترب من النصف.

وساهم لاعب حرس الحدود السابق في احتلال زد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة.

ويحرز زيكو هدفا كل 108 دقيقة، حيث شارك في ست مباريات بمجموع 539 دقيقة.

وسجل زيكو -26 عاما- ضد الزمالك أحد قطبي الكرة المصرية، وبذلك أكمل المباراة الرابعة على التوالي في تسجيل هدف على الأقل.

ويحتل زيكو المركز الثاني في جدول ترتيب هدافين الدوري بتسجيله خمسة أهداف بالتساوي مع حسام أشرف وأحمد بلحاج.

خطوة للخلف.. خطوتان للأمام؟

اتخذ حسام أشرف خطوة جريئة في الخروج من الزمالك على سبيل الإعارة لبلدية المحلة الصاعد حديثا للدوري المصري.

ومن الصعب على لاعب في الأهلي أو الزمالك أن يتخذ قرارا بالانتقال إلى فريق صاعد وخوض المغامرة معه.

لكن عمل المهاجم مع أحمد عبد الرؤوف مسبقا في القلعة البيضاء أعطاه الثقة للانتقال.

ويتألق اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مع بلدية المحلة تحت قيادة عبد الرؤوف، فساهم في ستة أهداف خلال خمس مباريات خاضها، وسجل بلدية المحلة إجمالا 10 أهداف ساهم أشرف في ستة منهم أي أكثر من النصف.

وتمكن أشرف من تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف آخر وسجل للمباراة الثالثة على التوالي.

وشارك أشرف في خمس مباريات ويساهم في تسجيل هدف على الأقل كل 83 دقيقة، ويتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

من الاستبعاد التام إلى التألق

استبعد تامر مصطفى المدير الفني لإنبي زياد كمال لاعب الوسط من قائمة الفريق في أول مباراتين في الدوري المصري لأسباب فنية وفقا لموقع "transfermarkt" ضد الداخلية وطلائع الجيش.

ولكن عاد كمال لقائمة الفريق بداية من الجولة الثالثة من الدوري ليلعب أساسيا وثبت قيمته وأهميته لمدربه ليخوض أربع مباريات متتالية.

وأيضا تتويجا لمجهودات لاعب المصري السابق المعار إلى إنبي فسجل هدف التعادل ضد الزمالك الذي ساهم في تحقيق الانتصار على الفارس الأبيض.

وشارك في ثلاث مباريات بشكل كامل ما عدا الزمالك لعب 88 دقيقة.

وخلال المباريات التي لعبها اللاعب البالغ من العمر 22 عاما ساهم بتسجيله هدفين ستة أهداف سجلهم إنبي خلال مشوار الدوري حتى الآن.

ويحتل إنبي المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

بلحاج.. دقائق قليلة وتأثير كبير

انتقال أحمد بلحاج إلى الجونة من سيراميكا كليوباترا أفاده كثيرا في الانطلاق مرة أخرى نحو التألق بعد موسم أقل مع الزمالك.

عندما تنظر إلى عدد مباريات اللاعب المغربي فستجد أنه لعب خمس مباريات، لكن هذا العدد غير معبر عن تألق بلحاج، لماذا؟

إذا شارك أي لاعب في مباراة حتى لو لمدة دقيقة واحدة فتُحتسب مباراة في أرقامه وإحصائياته، بالتالي لكي تعرف مدى أهميته ومساهماته التهديفية يجب أن تقسم عدد دقائق اللعب على 90 لكي تصل إلى عدد المباريات الفعلية الكاملة التي اشترك فيها.

فمن الخمس مباريات التي خاضها بلحاج لعب 297 دقيقة وبالقسمة على 90 فسيكون لعب ثلاث مباريات تقريبا.

وفي الثلاث مباريات الفعلية التي خاضها صانع الألعاب سجل خمسة أهداف، أي أن مساهماته أكبر من عدد المباريات الفعلية له وهذا رقم كبير.

يسجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما هدفا كل 60 دقيقة ولذلك تتضح قيمة بلحاج الهامة للجونة أكثر.

الجونة الصاعد حديثا للدوري سجل في الدوري ستة أهداف، بلحاج وحده سجل منهم خمسة.

وبالتالي بالنظر إلى اللاعبين خارج دائرة الضوء فستجد أن هناك الكثير من المتألقين والتحدي الحقيقي لهم هو في الاستمرارية أكثر وقت ممكن، ولذلك سنرى مدى تأقلمهم على الضغط الذي وُضع عليهم بعد التألق.