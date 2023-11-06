تشكيل الدربي - توتنام يتسلح بالكوري لاسترداد الصدارة.. وجاكسون يقود هجوم تشيلسي
الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 21:32
كتب : FilGoal
أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنام هوتسبر عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في دربي ختام الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل توتنام كالتالي:
حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو
خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - ديستيني أودوجي
خط الوسط: إيفس بيسوما - بابي سار - جيمس ماديسون
خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - برينان جونسون
وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:
حراسة المرمى: روبرت سانشيز
خط الدفاع: ريس جيمس - تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - ليفي كولويل
خط الوسط: إنزو فيرنانديز - كونور جالاجر - موسيس كايسيدو
خط الهجوم: كول بالمر - نيكولاس جاكسون - رحيم سترلينج
ويحتل توتنام المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر مؤقتا.
فيما يحتل تشيلسي المركز الثالث عشر مؤقتا برصيد 12 نقطة.