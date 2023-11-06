تشكيل الدربي - توتنام يتسلح بالكوري لاسترداد الصدارة.. وجاكسون يقود هجوم تشيلسي

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 21:32

كتب : FilGoal

هيونج مين سون و جيمس ماديسون - توتنام

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنام هوتسبر عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في دربي ختام الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

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خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - ديستيني أودوجي

خط الوسط: إيفس بيسوما - بابي سار - جيمس ماديسون

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - برينان جونسون

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس - تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - ليفي كولويل

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - كونور جالاجر - موسيس كايسيدو

خط الهجوم: كول بالمر - نيكولاس جاكسون - رحيم سترلينج

ويحتل توتنام المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر مؤقتا.

فيما يحتل تشيلسي المركز الثالث عشر مؤقتا برصيد 12 نقطة.

تشيلسي توتنام
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