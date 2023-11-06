المنافسة مشتعلة في آسيا.. الهلال يتقاسم الصدارة مع نافباهور بالفوز على مومباي

فاز الهلال السعودي على مومباي الهندي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسجل ثنائية الهلال ميشيل ديلجادو وأليكساندر ميتروفيتش.

الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة العاشرة في وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالتساوي مع نافباهور الأوزبكستاني المتصدر بفارق الأهداف.

بينما يتذيل مومباي المجموعة بدون نقاط كأضعف دفاع في المجموعة باستقباله 13 هدفا ولم يسجل أي هدف.

لعب خورخي جيسوس المدير الفني للهلال بالتشكيل الأساسي منذ البداية، إذ دفع فميتروفيتش وخلفه الثلاثي مالكوم وسالم الدوسري وميشيل.

دخل مومباي بقوة منذ بداية المباراة ففي أول دقيقة أهدر الفريق الهندي فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد أن تنجح خطة مومباي في اللعب على الهجمات المرتدة السريعة إذ في الدقيقة الرابعة انفرد لاعب مومباي بمرمى محمد العويس، لكن الحارس السعودي تمكن من اللحاق بالكرة قبل المهاجم.

بداية السيطرة الهلالية

بدأ الهلال في السيطرة على المباراة فتمكن ميشيل من الانفراد بمرمى مومباي لكنه أهدرها.

محاولة من الدوسري لتسجيل الهدف الأول لكن دفاع الفريق الهندي توقف من إيقاف الجناح السعودي في الدقيقة 20.

تدخل روبن نيفيز للتسديد من بُعد لكن لاتشينبا حارس مومباي أنقذ مرماه في الدقيقة 24.

اعترض ميهتاب سينج لاعب مومباي على حكم المباراة في الدقيقة 35 ليتحصل على بطاقة صفراء.

شوط الانتصار

ساهم سينج في تسهيل مهمة الهلال بالحصول على الإنذار الثاني ليُطرد في الدقيقة 54 بعد تدخل قوي على نيفيز.

بعد 8 دقائق تمكن ميشيل من تسجيل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 62 بعد عرضية من محمد البريك ليستقبلها ميشيل برأسية قوية في مرمى مومباي.

استسلم مومباي كليا بعد الطرد وهيمن الهلال على المباراة بشكل كامل.

وفي الدقيقة 85 تمكن ميتروفيتش من تسجيل الهدف الثاني من رأسية بعد عرضية من مالكوم، ليحسم الصربي الفوز للهلال.

بهذا يكون ترتيب المجموعة كالآتي:

نافباهور المتصدر بـ10 نقاط بالتساوي مع الهلال، ويأتي ناساجي مازانداران الإيراني في المركز الثالث بثلاث نقاط ومومباي يتذيل المجموعة بدون نقاط.