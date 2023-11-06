المنافسة مشتعلة في آسيا.. الهلال يتقاسم الصدارة مع نافباهور بالفوز على مومباي

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 18:24

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بهدف الهلال أمام الاتحاد

فاز الهلال السعودي على مومباي الهندي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسجل ثنائية الهلال ميشيل ديلجادو وأليكساندر ميتروفيتش.

الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة العاشرة في وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالتساوي مع نافباهور الأوزبكستاني المتصدر بفارق الأهداف.

أخبار متعلقة:
النصر السعودي ينوي الاستفادة من خدمات أوسبينا في دوري أبطال آسيا منافس الأهلي المحتمل.. عكاظ: اتحاد جدة يقترب من إقالة سانتو السقوط الآسيوي الأول.. الاتحاد يخسر من القوة الجوية مصدر من إنبي لـ في الجول: طالبنا الأهلي بـ 20 مليون جنيه.. وقد نشكوهم لاتحاد الكرة

بينما يتذيل مومباي المجموعة بدون نقاط كأضعف دفاع في المجموعة باستقباله 13 هدفا ولم يسجل أي هدف.

لعب خورخي جيسوس المدير الفني للهلال بالتشكيل الأساسي منذ البداية، إذ دفع فميتروفيتش وخلفه الثلاثي مالكوم وسالم الدوسري وميشيل.

دخل مومباي بقوة منذ بداية المباراة ففي أول دقيقة أهدر الفريق الهندي فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد أن تنجح خطة مومباي في اللعب على الهجمات المرتدة السريعة إذ في الدقيقة الرابعة انفرد لاعب مومباي بمرمى محمد العويس، لكن الحارس السعودي تمكن من اللحاق بالكرة قبل المهاجم.

بداية السيطرة الهلالية

بدأ الهلال في السيطرة على المباراة فتمكن ميشيل من الانفراد بمرمى مومباي لكنه أهدرها.

محاولة من الدوسري لتسجيل الهدف الأول لكن دفاع الفريق الهندي توقف من إيقاف الجناح السعودي في الدقيقة 20.

تدخل روبن نيفيز للتسديد من بُعد لكن لاتشينبا حارس مومباي أنقذ مرماه في الدقيقة 24.

اعترض ميهتاب سينج لاعب مومباي على حكم المباراة في الدقيقة 35 ليتحصل على بطاقة صفراء.

شوط الانتصار

ساهم سينج في تسهيل مهمة الهلال بالحصول على الإنذار الثاني ليُطرد في الدقيقة 54 بعد تدخل قوي على نيفيز.

بعد 8 دقائق تمكن ميشيل من تسجيل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 62 بعد عرضية من محمد البريك ليستقبلها ميشيل برأسية قوية في مرمى مومباي.

استسلم مومباي كليا بعد الطرد وهيمن الهلال على المباراة بشكل كامل.

وفي الدقيقة 85 تمكن ميتروفيتش من تسجيل الهدف الثاني من رأسية بعد عرضية من مالكوم، ليحسم الصربي الفوز للهلال.

بهذا يكون ترتيب المجموعة كالآتي:

نافباهور المتصدر بـ10 نقاط بالتساوي مع الهلال، ويأتي ناساجي مازانداران الإيراني في المركز الثالث بثلاث نقاط ومومباي يتذيل المجموعة بدون نقاط.

الهلال دوري أبطال آسيا ميتروفيتش نيفيز
نرشح لكم
السقوط الآسيوي الأول.. الاتحاد يخسر من القوة الجوية انتهت دوري أبطال آسيا - القوة الجوية (2)-(0) اتحاد جدة مواعيد مباريات الإثنين 6 نوفمبر - دربي لندن.. ودوري أبطال آسيا الهلال يعلن تفاصيل إصابة سافيتش وفترة غيابه المبدئية تركوا لهم الكرة لكن حصلوا على النقاط.. الشباب ينتصر على اتحاد جدة انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (0)-(1) الشباب تشكيل اتحاد جدة - للمباراة الثانية تواليا.. بنزيمة وحمد الله يقودان الهجوم ضد الشباب بهدف حمدي فتحي.. الوكرة يفوز على نادي قطر
أخر الأخبار
موعد مؤتمر فيتوريا والإعلان عن قائمة مصر لمعسكر نوفمبر 7 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - في الجول يكشف حقيقة إيقاف مجدي أبو المجد.. ورد الزمالك واتحاد اليد 7 دقيقة | كرة يد
تقرير - مهمة إنقاذ.. أوسوريو على أعتاب العودة إلى المكسيك 22 دقيقة | أمريكا
المنافسة مشتعلة في آسيا.. الهلال يتقاسم الصدارة مع نافباهور بالفوز على مومباي 25 دقيقة | آسيا
منافس الأهلي المحتمل.. عكاظ: اتحاد جدة يقترب من إقالة سانتو 38 دقيقة | السعودية
جوارديولا: مانشستر سيتي جاهز لكأس العالم للأندية.. والبطولة لن تكون سهلة ساعة | دوري أبطال أوروبا
شكوك حول مشاركة هالاند أمام يانج بويز ساعة | دوري أبطال أوروبا
آس تكشف حالة بيلينجهام بعد الإصابة التي تعرض لها ضد رايو فايكانو 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول 4 مؤتمر كولر: سنلعب ضد صنداونز مثل نسر الأهلي.. وحقيقة خلافي مع إمام عاشور