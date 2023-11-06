ديلي ميل: لا عقوبات على لويس دياز بسبب قميص "الحرية لأبي"

ذكرت جريدة ديلي ميل أن لويس دياز جناح ليفربول لن يواجه أي عقوبات من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما رفع قميصه للكشف عن رسالة تطالب بالإفراج عن والده المختطف.

وتعرض والدا لويس دياز جناح منتخب كولومبيا لحادثة اختطاف في وقت متأخر من يوم السبت قبل الماضي، وبعد فترة أطلق الخاطفون سراح والدته ولا يزال والده تحت قبضتهم.

ورفع دياز قميصه ليكشف عن رسالة المطالبة بحرية والده عقب هدفه في شباك لوتون تاون يوم الأحد.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الإنجليزي قرر عدم توقيع أي عقوبات بسبب الموقف الذي يمر به.

ويحظر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رفع أي شعارات أو توجيه رسائل على قمصان اللاعبين.

ووجه لويس دياز جناح ليفربول رسالة عاطفية لمختطفي والده، من أجل إطلاق سراحه في أسرع وقت، بينما ردت الجهة الخاطفة وأكدت أنها ستحرر الرهينة بمجرد الحصول على ضمانات أمنية.

ونشر لويس دياز بيانا عبر حسابه الشخصي على تويتر جاء على النحو التالي:

لا أتحدث معكم عن كرة القدم الآن، أتحدث معكم بصفتي لويس دياز، ابن لويس مانويل دياز. إنه والدي، عامل كادح، وهو ركيزتنا في الأسرة وقد تم اختطافه.

أطلب من جيش التحرير الوطني الإفراج الفوري عن والدي، وأطلب من المنظمات الدولية التوسط من أجل إطلاق سراحه.

في كل ثانية، وفي كل دقيقة، يزداد عذابنا، أنا وأمي وإخوتي يائسون ولا توجد كلمات لوصف ما نشعر به. ولن تنتهي هذه المعاناة إلا عندما يعود إلى المنزل.

وأرجو منكم إطلاق سراحه فورا، احتراما لنزاهته وإنهاء هذا الانتظار المؤلم في أسرع وقت ممكن.

باسم الحب والرحمة، نطلب منكم السماح لنا باستعادته.

أشكر الكولومبيين والمجتمع الدولي على الدعم الذي تلقيناه، وأشكركم على مظاهر الحب والتضامن العديدة في هذا الوقت العصيب الذي تعيشه العديد من العائلات في بلادي.

فيما رد جيش التحرير الوطني في بيان أرسله لموقع سيمانا الكولومبي وجاء على النحو التالي:

في 2 نوفمبر، أبلغنا الحكومة الكولومبية بقرار إطلاق سراح لويس مانويل دياز، والد اللاعب لويس دياز.

ومنذ ذلك التاريخ، بدأنا عملية إنجاز ذلك في أسرع وقت ممكن. ونحن نبذل الجهود لتجنب وقوع حوادث مع القوات الحكومية.

المنطقة مليئة بقوات الأمن، التي تحلق جويا، وتمشط الأرض، وتقدم مكافآت كجزء من عملية بحث مكثفة.

هذا الوضع لا يسمح بتنفيذ خطة الإفراج بسرعة وأمان، حتى لا يتعرض لويس مانويل دياز للخطر.

إذا استمرت العمليات في المنطقة، فإنها ستؤخر عملية إطلاق سراحه وتزيد المخاطر.

نحن نتفهم معاناة عائلة دياز، ونقول لها إننا سنفي بوعدنا بإطلاق سراحه من جانب واحد، بمجرد حصولنا على ضمانات أمنية لعملية إطلاق السراح.

وكانت الحكومة الكولومبية قد اتهمت مسلحي جماعة جيش التحرير الوطني باختطاف والدي دياز.

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو شدد في وقت سابق على أن جميع قوات بلاده تعمل من أجل محاولة إنقاذ والد لويس دياز جناح ليفربول.

وقال بيترو في تصريحات نقلتها شبكة بي إن سبورتس: "كل القوات تعمل من أجل محاولة إنقاذ والد اللاعب".

وأضاف "المحاولات مستمرة والمدعي العام أشار إلى إمكانية نقله من قبل الخاطفين إلى فينزويلا".

وغاب لويس دياز عن مواجهتي ليفربول أمام بورنموث ونوتنجهام فورست، قبل أن يشارك كبديل أمام لوتون تاون ويسجل هدف التعادل في الوقت القاتل ويكشف عن قميصه الداخلي الذي كتب عليه "الحرية لأبي".

إلى ذلك، تظاهر مئات الأشخاص في شوارع كولومبيا للمطالبة بالإفراج الآمن عن والد لويس دياز، الذي لا يزال رهينة بعد اختطافه.

وتعرض والدا لويس دياز جناح منتخب كولومبيا لحادثة اختطاف في وقت متأخر من يوم السبت قبل الماضي، وبعد فترة أطلق الخاطفون سراح والدته ولا يزال والده تحت قبضتهم.

وقامت مجموعة كبيرة من أقارب وأصدقاء عائلة لويس دياز وبعض الجماهير بالتظاهر في شوارع كولومبيا من أجل المطالبة بالإفراج عن والده المخطوف.

وكانت الشرطة الكولومبية قد كشفت تطورات جديدة في قضية اختطاف والد لويس دياز جناح ليفربول.

وقال أليخاندرو زاباتا نائب مدير الشرطة الكولومبية لوسائل الإعلام: "نجحنا في تحديد هوية مختطفي والد لويس دياز".

وأضاف "بالتأكيد هناك تخطيط مسبق لعملية الاختطاف، وهذا ما نقوم بالتحقيق فيه".

وتابع "ما نعرفه هو أن عملية الاختطاف تمت في لاجواخيرا وهي قريبة من الحدود الكولومبية الفنزويلية، لكننا لا نستطيع أن نؤكد أن المختطفين نقلوا والد لويس دياز إلى فنزويلا".

وأردف "لا يمكننا أيضا استبعاد حدوث ذلك، فمن المحتمل جدا أنهم يبحثون عن إمكانية الهروب إلى هناك".

وأتم "هناك أكثر من 150 شرطيا يشاركون في البحث عن والد لاعب ليفربول، نبحث عنه برا وجوا ومع عدد كبير من عملاء المخابرات".

ورصد لويس دياز مهاجم ليفربول مبلغ 200 مليون بيزو وهي العملة المحلية في كولومبيا لأي شخص يساعد في إيجاد والده المختطف.

دياز رصد هذا المبلغ والذي يساوي 48 ألف دولار، لأي شخص يساعد بمعلومات لمعرفة مكان والده.

الصحفية الكولومبية فيكي دافيلا كشفت عبر موقع سيمانا عن تفاصيل واقعة اختطاف والدي لويس دياز في كولومبيا.

وأوضحت دافيلا أن هناك أشخاص على دراجات نارية اعترضوا طريق والدي دياز واقتادوهم في نفس الشاحنة التي كانا يستقلونها.

وأشارت الصحفية الكولمبية إلى حدوث واقعة الاختطاف في بارانكاس بمدينة لاجواخيرا الكولومبية.

وتطورت الأمور بالإفراج عن والدة لاعب ليفربول والتي باتت حرة الآن.

وانتقل لويس دياز من بورتو إلى ليفربول في يناير 2022.

وخاض دياز 12 مباراة مع ليفربول هذا الموسم ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا هذا الموسم.