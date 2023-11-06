خبر في الجول – ندالا يقود إياب نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 15:06

كتب : محمد عبد العظيم

جيان جاك ندالا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على حكم مباراة إياب نهائي الدوري الإفريقي.

ويلتقي ماميلودي صنداونز مع الوداد في المباراة النهائية على ملعب الأول بجنوب إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي استقر على تعيين الحكم الكونغولي جيان جاك ندالا لإدارة المباراة.

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وسيعاون ندالا كل من الكاميروني ألفيس نجوي والموزمبيقي أرسينيو مارينجولا.

وسيتواجد باتريس ميلزار كحكم رابع في المباراة.

وسيقود المباراة من غرفة الفيديو الحكم الكيني بيتر كاماو ويعاونه التونسي هيثم قيراط.

وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بفوز الوداد بهدفين مقابل هدف.

ويحتاج صنداونز للفوز بهدف دون رد أو الفوز بفارق هدفين من أجل التتويج باللقب.

بينما التعادل يكفي الوداد للتتويج أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيله هدفين على الأقل.

الوداد ماميلودي صنداونز الدوري الإفريقي لكرة القدم
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