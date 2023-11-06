هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في أكتوبر

كما كان متوقعا.. توج إيرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في شهر أكتوبر.

في السباق نحو الجائزة الأولى له في صفوف ناديه هذا الموسم تفوق هالاند على ريكو لويس وفيل فودين.

وسجل هالاند 5 أهداف في 5 مباريات على مدار الشهر.

النرويجي سجل ثنائية في فوز سيتي بدربي المدينة في ملعب جاره مانشستر يونايتد.

كما أحرز ثنائية أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

وهز شباك برايتون بهدف حاسم في الدوري.

بحلول نهاية أكتوبر، بلغ رصيد هالاند 13 هدفا في 15 مباراة بجميع المسابقات.

كما يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا في 11 مباراة.

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يذكر أن رودري حصد جائزة أفضل لاعبي سيتي في أغسطس، بينما فاز بها جوليان ألفاريز عن شهر سبتمبر.