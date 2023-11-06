هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في أكتوبر

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 13:54

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند

كما كان متوقعا.. توج إيرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في شهر أكتوبر.

في السباق نحو الجائزة الأولى له في صفوف ناديه هذا الموسم تفوق هالاند على ريكو لويس وفيل فودين.

وسجل هالاند 5 أهداف في 5 مباريات على مدار الشهر.

أخبار متعلقة:
بيان عاطفي من لويس دياز بشأن اختطاف والده.. والجهة الخاطفة ترد مدرب بوكا جونيورز يتقدم باستقالته عقب خسارة كوبا ليبرتادوريس تقييم صلاح أمام لوتون من الصحف الإنجليزية أنشيلوتي: نشعر بالألم بسبب النتيجة.. وبيلينجهام سيخضع لفحوصات بسبب الإصابة

النرويجي سجل ثنائية في فوز سيتي بدربي المدينة في ملعب جاره مانشستر يونايتد.

كما أحرز ثنائية أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

وهز شباك برايتون بهدف حاسم في الدوري.

بحلول نهاية أكتوبر، بلغ رصيد هالاند 13 هدفا في 15 مباراة بجميع المسابقات.

كما يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا في 11 مباراة.

يذكر أن رودري حصد جائزة أفضل لاعبي سيتي في أغسطس، بينما فاز بها جوليان ألفاريز عن شهر سبتمبر.

مانشستر سيتي إرلينج هالاند
نرشح لكم
بوكيتينو يكشف عن موقفه من الاحتفال إذا سجل تشيسلي في توتنام بيان عاطفي من لويس دياز بشأن اختطاف والده.. والجهة الخاطفة ترد تقييم صلاح أمام لوتون من الصحف الإنجليزية مواعيد مباريات الإثنين 6 نوفمبر - دربي لندن.. ودوري أبطال آسيا كلوب: كان يجب أن يسجل صلاح بدلا من التمرير لـ داروين.. ولا نستحق الفوز بظهور فلسطين في الملعب.. لويس دياز ينقذ ليفربول من الخسارة ضد لوتون في الدقائق الأخيرة انتهت الدوري الإنجليزي - لوتون (1)-(1) ليفربول تشكيل ليفربول - جو جوميز ظهير أيسر.. وداروين مع صلاح في الهجوم ضد لوتون
أخر الأخبار
هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في أكتوبر 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر دوري أبطال آسيا - القوة الجوية (0)-(0) اتحاد جدة.. القائم يمنع الأول 31 دقيقة | آسيا
بوكيتينو يكشف عن موقفه من الاحتفال إذا سجل تشيسلي في توتنام 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيان عاطفي من لويس دياز بشأن اختطاف والده.. والجهة الخاطفة ترد ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس مصر - موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز.. والقناة الناقلة ساعة | الكرة المصرية
مدرب بوكا جونيورز يتقدم باستقالته عقب خسارة كوبا ليبرتادوريس ساعة | أمريكا
الدوري المصري - موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي.. والقنوات الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
رغم نفاد التذاكر.. كريستيانو يغيب عن مواجهة الدحيل 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 3 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 4 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول