بوكيتينو يكشف عن موقفه من الاحتفال إذا سجل تشيسلي في توتنام

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 13:46

كتب : FilGoal

تشيلسي - بوكيتينو

كشف ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي عما إذا كان سيحتفل إذا سجل فريقه هدفا في شباك توتنام.

ويستعد تشيلسي لمواجهة توتنام مساء اليوم الإثنين على ملعب الأخير في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال بوكيتينيو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أريد أن أفوز على توتنام، عندما ألعب مع أطفالي أو أخي أو والدي سأريد تحقيق الفوز أيضا لأننا قادرون على المنافسة ولكن ليس هناك شيء خاص والأمر لا يتعلق بالانتقام".

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وتابع "أنت تسألني إذا كان الفوز أو تسجيل هدفا ضد توتنام سيكون مهم بالنسبة لي، نعم ولكن لأن تشيلسي يجب أن يفوز ونحتاج إلى النقاط وليس لأن المباراة ضد توتنام".

وأضاف "الأمر يختلف كمدرب عنه كلاعب، عندما تسجل هدفا كلاعب في فريقك القديم عليك أن تحتفل من أجلك ومن أجل فريقك وليس لأنك تقول لبعض الناس أنظروا إلى ما تفتقدوه".

وأتم "أنا مدرب والأمر مختلف وإذا سجلت هدفا يجب أن تحتفل حتى لو قضيت حياتك كلها في ناد آخر، تسجيل الأهداف يصنع السعادة ومن قلة الاحترام أن يشعر بعض الناس بارتباكك ولكن أنا لست من المدربين الذي يحتفلون بالأهداف".

وسبق وأن قادر بوكيتينو توتنام لمدة 6 سنوات من 2014 وحتى 2020.

المدرب الأرجنتيني قاد توتنام للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا وقدم أداء رائع برفقته.

تشيلسي الدوري الإنجليزي ماوريسيو بوكيتينو
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