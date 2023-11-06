تقييم صلاح أمام لوتون من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 11:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - لوتون ضد ليفربول

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك منافس جديد كان سيضيفه لقائمة ضحاياه، وذلك أمام لوتون تاون، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في تعادل ليفربول مع مضيفه الصاعد حديثا للدوري بنتيجة 1-1، في لقاء الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام لوتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.2 درجة من عشرة.

فيما كان المدافع فيرجيل فان دايك صاحب أعلى متوسط تقييم بـ6.7 درجة من عشرة.

وسجل صلاح 10 أهداف في 15 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 320 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 196 هدفا وصنع 83 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول لوتون
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