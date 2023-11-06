مواعيد مباريات الإثنين 6 نوفمبر - دربي لندن.. ودوري أبطال آسيا

تختتم اليوم الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة تشيلسي وتوتنام في دربي جديد من دربيات لندن.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنام × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

خيتافي × قادش.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

فروزينوني × إمبولي.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

تورينو × ساسولو.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

دوري أبطال آسيا

القوة الجوية × اتحاد جدة.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

نساف كاراشي × الشارقة.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

مومباي سيتي × الهلال.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

الفيصلي × السد.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

دوري المحترفين المصري

وي × أسوان.. 2:30 مساء.

جمهورية شبين × لافيينا.. 2:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.

دكرنس × مصر للمقاصة.. 2:30 مساء.

النصر للتعدين × السكة الحديد.. 2:30 مساء.

مكادي × أبو قير للأسمدة.. 3:30 مساء.

حرس الحدود × بترول أسيوط.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

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