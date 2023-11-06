مواعيد مباريات الإثنين 6 نوفمبر - دربي لندن.. ودوري أبطال آسيا

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 10:27

كتب : FilGoal

تشيلسي ضد برينتفورد

تختتم اليوم الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة تشيلسي وتوتنام في دربي جديد من دربيات لندن.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي الممتاز.

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توتنام × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

خيتافي × قادش.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

فروزينوني × إمبولي.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

تورينو × ساسولو.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

دوري أبطال آسيا

القوة الجوية × اتحاد جدة.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

نساف كاراشي × الشارقة.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

مومباي سيتي × الهلال.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

الفيصلي × السد.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

دوري المحترفين المصري

وي × أسوان.. 2:30 مساء.

جمهورية شبين × لافيينا.. 2:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.

دكرنس × مصر للمقاصة.. 2:30 مساء.

النصر للتعدين × السكة الحديد.. 2:30 مساء.

مكادي × أبو قير للأسمدة.. 3:30 مساء.

حرس الحدود × بترول أسيوط.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

دوري أبطال آسيا مواعيد مباريات الإثنين دوري المحترفين مواعيد الدوري الإنجليزي
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