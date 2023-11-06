أهدروا جميع الفرص.. ريال مدريد يتعادل على ملعبه مع رايو فايكانو

تعادل ريال مدريد مع رايو فايكانو بدون أهداف على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

المباراة شهدت إهدار ريال مدريد للكثير من الفرص سواء تصدى لها الحارس ديميتريفيسكي أو جاءت بعيدة عن المرمى.

التعادل رفع رصيد للنقطة الـ 29 في المركز الثاني لينفرد جيرونا بالصدارة برصيد 31 نقطة، كما تقلص الفارق مع برشلونة صاحب المركز الثالث إلى نقطتين.

وارتفع رصيد فايكانو للنقطة الـ 18 في المركز التاسع.

التعادل كتب التعثر الأول لريال مدريد على ملعبه منذ بداية الموسم في جميع البطولات.

التشكيل

بدأ فينيسيوس جونيور وخوسيلو في خط هجوم ريال مدريد.

خوسيلو أساسي في تشكيل ريال مدريد أمام رايو فايكانو✅#في_إسبانيا pic.twitter.com/Z4IRJnGAmi — FilGoal (@FilGoal) November 5, 2023

أحداث المباراة

أهدر فالفيردي فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بانفراد بمرمى ديميتريفسكي الذي تألق في التصدي.

وسقط بيلينجهام في الدقيقة التاسعة متعرضا لإصابة في الكتف ولكنه أكمل المباراة بشكل طبيعي بعد علاجه.

وحاول خوسيلو التسجيل برأسية مستغلا ركنية من مودريتش ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

وعادل خوسيلو للمحاولة من جديد في الدقيقة الـ 38 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن ديميتريفيسكي تألق من جديد.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات خوسيلو برأسية أخرى ولكن كرته مرت أيضا بجوار المرمى.

وسجل فينيسيوس هدفا في الدقيقة الـ 65 ولكنه لم يحتسب لوجود تسلل على خوسيلو.

ودخل رودريجو كبديل في الدقيقة الـ 69 وبعد دقيقتين فقط كاد أن يسجل ولكنه أيضا سدد بجوار المرمى.

رودريجو كان صاحب المحاولة الأخيرة في الدقيقة الـ 94 بعد عرضية من كارفاخال ولكن اللاعب البرازيلي لعب الكرة بكعب القدم سهلة في يد الحارس ديميتريفيسكي لتنتهي المباراة بالتعادل.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري ضد فالنسيا على سانتياجو برنابيو والتي سيغيب عنها أنطونيو روديجير لتراكم البطاقات.