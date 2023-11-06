نبيل معلول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك.. وشروطه للعمل في الدوري المصري

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 00:00

كتب : FilGoal

نبيل معلول

كشف نبيل معلول مدرب الترجي الأسبق موقفه من تدريب الزمالك في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى شروطه لتولي قيادة أي فريق في الدوري المصري.

وقال المدرب التونسي لقناة أون تايم سبورتس: "لا توجد مفاوضات مع الزمالك، ولكن تلقيت عروضا من أندية مصرية في بداية الموسم".

وأضاف "أكثر ما يهمني عندما أُدرب أي فريق في الدوري المصري هو طموح إدارة النادي ورغبتها في الفوز بالبطولات، لأن كل فريق دربته تركت فيه بصمة وتوجت ببطولات".

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وتابع "أريد تدريب أحد فرق القمة في مصر فيوجد تنافسية كبيرة في الدوري المصري".

وأعلن الزمالك عن رحيل مدربه خوان كارلوس أوسوريو وتولي معتمد جمال تدريب الفريق بشكل مؤقت.

وتحدث المدرب البالغ من العمر 60 عاما عن مباراة ذهاب نهائي الدوري الإفريقي بين الوداد المغربي وصنداونز الجنوب الإفريقي قائلا: "المباراة متقاربة بين الفريقين وحظوظهما 50-50".

وفاز الوداد على صنداونز بهدفين مقابل هدف في مركب محمد الخامس معقل الفريق المغربي.

وأنهى حديثه قائلا: "لم تحسم المباراة بعد، فهناك مباراة أخرى في بريتوريا، لكن الوداد أقرب".

وتوج معلول خلال مسيرته التدريبية بستة ألقاب خمسة منها مع الترجي والبطولة الوحيدة التي فاز بها خارج تونس هو الدوري الكويتي.

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