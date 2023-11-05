نهائي الدوري الإفريقي - حسم اللقب في جنوب إفريقيا.. الوداد يهزم صنداونز بثنائية مقلقة

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 22:14

كتب : FilGoal

الوداد - صنداونز - الدوري الإفريقي

فاز الوداد المغربي على ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

ونجح الوداد في تحقيق الفوز، وذلك قبل مباراة العودة التي تقام يوم الأحد المقبل في جنوب إفريقيا.

ثنائية الوداد جاءت عن طريق ريفالدو كويتزي مدافع صنداونز بالخطأ في مرماه، وأنس سرحات.

بينما هدف صنداونز جاء بقدم عبد المنعم بوطويل.

تقدم الوداد في الدقيقة 43 بهدف سجله المدافع ريفالدو كويتزي بالخطأ في مرماه بعدما اصطدمت به عرضية منتصر لحتيمي من ناحية اليمين وغيرت مسارها تجاه الشباك.

في الشوط الثاني حصل صنداونز على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد يحيى جبران قائد فريق الوداد.

وتقدم المدافع المغربي عبد المنعم بوطويل لتسديد الكرة وسجل منها هدف تعادل فريقه الجنوب إفريقي في الدقيقة 74.

لكن الوداد لم ينتظر كثيرا ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 78 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بقدم أنس سرحات.

وكاد حمدو الهوني أن يسجل الهدف الثالث للوداد في الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة اصطدمت في العارضة.

ورغم محاولات صنداونز لتسجيل التعادل في الوقت المتبقي من المباراة إلا إنها انتهت بفوز الوداد.

الوداد المغربي صنداونز الدوري الإفريقي
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