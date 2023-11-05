بظهور فلسطين في الملعب.. لويس دياز ينقذ ليفربول من الخسارة ضد لوتون في الدقائق الأخيرة

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 20:39

كتب : FilGoal

لوتون تاون ضد ليفربول

تعادل ليفربول مع لوتون تاون بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لويس دياز لليفربول، بينما سجل تشونج هدف لوتون تاون.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 24 في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، كما ارتفع رصيد لوتون للنقطة السادسة في المركز الـ 17.

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المباراة شهدت دخول مشجع لأرض الملعب حاملا علم فلسطين.

التشكيل

بدأ جو جوميز كظهير أيسر في تشكيل ليفربول، بينما قاد محمد صلاح خط الهجوم برفقة داروين نونيز وديوجو جوتا.

أحداث المباراة

حاول داروين مع الدقيقة الرابعة تسجيل التقدم لليفربول ولكن الحارس كامينسيكي تألق في التصدي.

وتلقى داروين نونيز تمريرة رائعة من أليكساندر أرنولد في الدقيقة الـ 12 ولكن كرته ارتدت من العارضة.

وسدد صلاح تسديدة قوية في الدقيقة الـ 21 ولكنها كانت أعلى من المرمى.

حارس لوتون واصل التألق ومنه جوتا من التسجيل في الدقيقة الـ 33.

في الشوط الثاني تصدى أليسون لفرصة الهدف الأول للوتون في الدقيقة الـ 64.

وأجرى يورجن كلوب 3 تغييرات لليفربول بدخول هارفي إيليوت وتسيميكاس ووكودي جاكبو بدلا من جو جوميز ودومينيك سوبوسلاي وديوجو جوتا.

وأهدر داروين نونيز من جديد فرصة للتقدم ولكن تلك المرة أمام المرمى الخالي بعد تمريرة بالرأس من صلاح.

وفي الدقيقة الـ 80 وعلى عكس سير اللقاء سجل لوتون تاون هدف التقدم عن طريق تشونج بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من كابوريه أمام المرمى.

وشهدت الدقيقة الـ 83 مشاركة لويس دياز كبديل لريان جرافنبرخ في مشاركة أولى منذ اختطاف والده في كولومبيا.

وسجل دياز هدف التعادل لليفربول في الـ 95 برأسية مستغلا عرضية من هارفي إيليوت.

بعد الهدف احتفل دياز عن طريق إظهار رسالة على قميصه كتب عليها "الحرية لأبي".

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد برينتفورد على ملعب أنفيلد يوم الأحد 12 نوفمبر.

ليفربول فلسطين لوتون تاون
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