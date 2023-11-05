تشكيل ريال مدريد – مودريتش أساسي وفران جارسيا يواجه فريقه القديم

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 20:38

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد ويونيون برلين

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة رايو فايكانو.

ويلعب النادي الملكي ضد رايو فايكانو بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويشارك لوكا مودريتش بشكل أساسي للمرة السادسة فقط خلال الموسم الجاري، وهو الأمر الذي لم يكن معتادا من قبل.

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وكذلك يبدأ فران جارسيا المباراة ضد فريقه القديم الذي لعب له الموسم الماضي، قبل أن يستعيده ريال مدريد مرة أخرى في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: داني كارباخال – أنتونيو روديجير – ديفيد ألابا – فران جارسيا

خط الوسط: لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام – فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: خوسيلو – فينيسيوس جونيور

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بينما يأتي رايو فايكانو في المركز التاسع بـ17 نقطة.

ريال مدريد الدوري الإسباني كارلو أنشيلوتي رايو فايكانو بيلينجهام
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