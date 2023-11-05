تشكيل نهائي الدوري الإفريقي - تغيير وحيد في صنداونز والوداد يحافظ على جميع الأسماء

أعلن رولاني موكوينا المدير الفني لصنداونز الجنوب إفريقي تشكيل فريقه لمواجهة الوداد المغربي في نهائي الدوري الإفريقي.

ويلعب صنداونز ضد الوداد في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي في المباراة التي تقام على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وأجرى موكوينا تغيير وحيد على تشكيل فريقه أمام الوداد، عن الفريق الذي بدأ به مباراة الأهلي الماضية.

ويشارك ليسيبا نكو بدلا من جاستن سيرينو في تشكيل صنداونز الأساسي.

وجاء تشكيل صنداونز كالآتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: ريفالدو كوتيزي – موثوبي مفالا– جرانت كيكانا

الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي – عبد المنعم بوطويل

الهجوم: ليسيبا نكو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو

وجاء تشكيل الوداد كالآتي:

المرمى: يوسف المطيع

الدفاع: أيوب العلمود – أمين أبو الفتح – جمال حركاس – يحيى عطية الله

الوسط: يحيى جبران – زكريا دراوي – منتصر لحتمي

الهجوم: عبد الله حيمود – شارقي البحري – هشام بوسفيان

وتأهل صنداونز للنهائي بعد تخطي الأهلي في نصف النهائي، ووصل الوداد للمباراة ذاتها بعد التفوق على الترجي التونسي.