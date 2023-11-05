تشكيل نهائي الدوري الإفريقي - تغيير وحيد في صنداونز والوداد يحافظ على جميع الأسماء

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 19:19

كتب : FilGoal

الوداد المغربي - صنداونز - عبد الله حيمود

أعلن رولاني موكوينا المدير الفني لصنداونز الجنوب إفريقي تشكيل فريقه لمواجهة الوداد المغربي في نهائي الدوري الإفريقي.

ويلعب صنداونز ضد الوداد في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي في المباراة التي تقام على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وأجرى موكوينا تغيير وحيد على تشكيل فريقه أمام الوداد، عن الفريق الذي بدأ به مباراة الأهلي الماضية.

ويشارك ليسيبا نكو بدلا من جاستن سيرينو في تشكيل صنداونز الأساسي.

وجاء تشكيل صنداونز كالآتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: ريفالدو كوتيزي – موثوبي مفالا– جرانت كيكانا

الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي – عبد المنعم بوطويل

الهجوم: ليسيبا نكو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو

وجاء تشكيل الوداد كالآتي:

المرمى: يوسف المطيع

الدفاع: أيوب العلمود – أمين أبو الفتح – جمال حركاس – يحيى عطية الله

الوسط: يحيى جبران – زكريا دراوي – منتصر لحتمي

الهجوم: عبد الله حيمود – شارقي البحري – هشام بوسفيان

وتأهل صنداونز للنهائي بعد تخطي الأهلي في نصف النهائي، ووصل الوداد للمباراة ذاتها بعد التفوق على الترجي التونسي.

الوداد صنداونز الدوري الإفريقي
نرشح لكم
نهائي الدوري الإفريقي - حسم اللقب في جنوب إفريقيا.. الوداد يهزم صنداونز بثنائية مقلقة انتهت نهائي الدوري الإفريقي - الوداد (2)-(1) صنداونز كاف يعلن تعديل موعد نهائي الدوري الإفريقي مجموعة مصر – منتخبان اختارا المغرب لخوض تصفيات كأس العالم قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه مدرب صنداونز: مباراة الذهاب أنهت مهمة التأهل أمام الأهلي تقرير: الترجي يحسم مصير طارق ثابت بعد وداع الدوري الإفريقي بعد تجميد النشاط تضامنا مع فلسطين.. كرة القدم في الجزائر تعود بدون جماهير
أخر الأخبار
نهائي الدوري الإفريقي - حسم اللقب في جنوب إفريقيا.. الوداد يهزم صنداونز بثنائية مقلقة 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
المصري يعلن عقوبة كبرى ضد لاعبيه بعد الهزيمة الساحقة أمام البنك الأهلي 11 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف قيمة عقوبة الأهلي على أفشة 19 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) فايكانو.. إصابة بيلينجهام 31 دقيقة | الدوري الإسباني
الأهلي يعلن توقيع عقوبة على أفشة 33 دقيقة | الدوري المصري
كشف حساب أوسوريو مع الزمالك.. سجل كثيرا ولكن 41 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع 50 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن رحيل أوسوريو.. ويكشف بديله المؤقت 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 3 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 4 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول