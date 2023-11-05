الهلال يعلن تفاصيل إصابة سافيتش وفترة غيابه المبدئية

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 19:13

كتب : FilGoal

سيرجي سافيتش

أعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "ْX" -تويتر سابقا- عن إصابة لاعبه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وأوضح بيان الهلال أن اللاعب الصربي تعرض لإصابة وهي التواء في الركبة في مباراة الفتح.

وأكد البيان أن لاعب لاتسيو السابق سيغيب عن مباراة مومباي سيتي الهندي في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وفاز الهلال على الفتح بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري السعودي.

واستبدل خورخي خيسوس المدير الفني للهلال سافيتش في المباراة في الدقيقة 74 بسبب الإصابة.

ويتصدر الهلال مجموعته في البطولة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الوصيف نافباهور.

بينما يأتي ناساجي مازانداران في المركز الثالث بـ3 نقاط ويتذيل مومباي سيتي جدول ترتيب المجموعة دون نقاط.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إلى الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 40 مليون يورو.

وسجل سافيتش 4 أهداف وصنع هدفين آخرين في 13 مباراة خاضها في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

الهلال السعودي الفتح دوري أبطال آسيا سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاتسيو
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