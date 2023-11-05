انتهت الدوري الإنجليزي - لوتون (1)-(1) ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة لوتون تاون ضد ليفربول في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق95. جووووول قاتل لليفربول عن طريق لويس دياز برأسية بعد عرضية من إيليوت.

ق80. جوووووول عكسر سير اللقاء للوتون عن طريق تشون من هجمة مرتدة

ق72. تمريرة من صلاح لداروين من جديد ولكن الحارس يتألق

ق70. داروين نونيز يهدر أمام المرمى الخالي بعد تمريرة بالرأس من صلاح.

ق66. 3 تغييرات لليفربول بدخول هارفي إيليوت وكودي جاكبو وتسيميكاس بدلا من جو جوميز وديمينيك سوبوسلاي وديوجو جوتا

ق64. أليسون ينقذ الأول من لوتون تاون بعد اختراق في دفاعات ليفربول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33. الحارس يتألق ويمنع جوتا من التسجيل.

ق21. فرصة من صلاح للتسجيل ولكنه يسدد فوق المرمى.

ق12. العارضة تمنع الأول من داروين نونيز بعد تمريرة رائعة من أليكساندر أرنولد.

ق4. تسديدة قوية من داروين نونيز يتصدى لها الحارس.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل