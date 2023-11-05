انتهت الدوري الإنجليزي - لوتون (1)-(1) ليفربول

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 18:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - لوتون ضد ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة لوتون تاون ضد ليفربول في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
العقدة مستمرة من 2020.. طلائع الجيش يخطف فوزا مثيرا أمام الإسماعيلي بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر على ملعبه ضد ريمس بهدف رفيق كابو.. استفاقة إنبي تتواصل بالفوز على مودرن فيوتشر التشكيل - جريندو بديل أمام فريقه السابق.. وثنائي أساسي للمرة الأولى مع المصري

ق95. جووووول قاتل لليفربول عن طريق لويس دياز برأسية بعد عرضية من إيليوت.

ق80. جوووووول عكسر سير اللقاء للوتون عن طريق تشون من هجمة مرتدة

ق72. تمريرة من صلاح لداروين من جديد ولكن الحارس يتألق

ق70. داروين نونيز يهدر أمام المرمى الخالي بعد تمريرة بالرأس من صلاح.

ق66. 3 تغييرات لليفربول بدخول هارفي إيليوت وكودي جاكبو وتسيميكاس بدلا من جو جوميز وديمينيك سوبوسلاي وديوجو جوتا

ق64. أليسون ينقذ الأول من لوتون تاون بعد اختراق في دفاعات ليفربول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33. الحارس يتألق ويمنع جوتا من التسجيل.

ق21. فرصة من صلاح للتسجيل ولكنه يسدد فوق المرمى.

ق12. العارضة تمنع الأول من داروين نونيز بعد تمريرة رائعة من أليكساندر أرنولد.

ق4. تسديدة قوية من داروين نونيز يتصدى لها الحارس.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز لوتون تاون
نرشح لكم
كلوب: كان يجب أن يسجل صلاح بدلا من التمرير لـ داروين.. ولا نستحق الفوز بظهور فلسطين في الملعب.. لويس دياز ينقذ ليفربول من الخسارة ضد لوتون في الدقائق الأخيرة تشكيل ليفربول - جو جوميز ظهير أيسر.. وداروين مع صلاح في الهجوم ضد لوتون نيوكاسل يدين العنصرية في بيان.. وأرسنال يرد أرسنال يدعم تصريحات أرتيتا في بيان رسمي بعد هدف نيوكاسل المثير للجدل جوارديولا يتغنى بقدرات دوكو 3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام لوتون أرتيتا: قضيت 20 عاما في إنجلترا والآن أشعر بالخجل.. كيف تم احتساب هدف نيوكاسل؟
أخر الأخبار
روما يقلب تأخره لفوز في الدقائق القاتلة.. ويوفنتوس ينتصر على فيورنتينا 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
أهدروا جميع الفرص.. ريال مدريد يتعادل على ملعبه مع رايو فايكانو 26 دقيقة | الدوري الإسباني
نبيل معلول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك.. وشروطه للعمل في الدوري المصري 37 دقيقة | الدوري المصري
وكيل أوسوريو يكشف حجم مستحقاته المتأخرة وحقيقة إمكانية عودة جروس إلى الزمالك 38 دقيقة | الدوري المصري
معتمد جمال: لا أستطيع تغيير أفكار لاعبي الزمالك في أيام قليلة 51 دقيقة | الدوري المصري
عبد الهادي: الآن أصبحت أنا السيئ.. الزمالك لم يشكرني وتجاهل رسالتي 59 دقيقة | الدوري المصري
بتواجد حميد لأول مرة بعد تعافيه.. قائمة الأهلي لخوض سوبر جلوب ساعة | كرة يد
الزمالك: عرض الثلاثي للبيع؟ المبادئ أهم من أي لاعب.. والمدرب الجديد سيرضي طموح الجمهور ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 3 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 4 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول