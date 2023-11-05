العقدة مستمرة من 2020.. طلائع الجيش يخطف فوزا مثيرا أمام الإسماعيلي

قلب طلائع الجيش تأخره لفوز قاتل على الإسماعيلي في الدقيقة +96 بنتيجة 3-2 في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية لحساب الجولة السادسة من الدوري المصري.

سجل للإسماعيلي: باسم مرسي وعماد حمدي، فيما سجل لطلائع الجيش: جودوين شيكا وعبد الرحمن أسامة ومحمد هاني.

ولم يخسر طلائع الجيش من الإسماعيلي منذ 2020، في 7 مباريات فاز الطلائع في 4 وتعادلا في 3.

وارتقى طلائع الجيش للمركز السادس برصيد 10 نقاط.

بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر ودون فوز خلال آخر 4 مباريات بالدوري.

التشكيل

قاد باسم مرسي هجوم الإسماعيلي وبجواره عبد الرحمن مجدي وياو أنور.

فيما قاد النيجيري جودوين شيكا هجوم طلائع الجيش بعدما سجل هدف فوز فريقه على سيراميكا كليوباترا الجولة الماضية.

وصف المباراة

أهدر كريم طارق فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 21 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد فوزي.

وبدأت الإثارة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، في الدقيقة 40 سجل باسم مرسي هدف التقدم للدراويش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورد النيجيري شيكا بهدف التعادل بتسديدة من الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء بعد بينية يسري وحيد في الدقيقة 45.

وأهدر كريم طارق في بداية الشوط الثاني فرصة التقدم بتسديدة مرت أعلى من العارضة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 52 سجل عبد الرحمن أسامة هدف قلب النتيجة لطلائع الجيش بمتابعة لتسديدة ارتدت من يد محمد فوزي.

وتعرض محمد فوزي للإصابة وبعد تلقيه العلاج لم يستطع استكمال اللقاء وخرج وعوضه كمال السيد حارس الفريق الثالث.

وشارك صالح جمعة في الدقيقة 60 بدلا من محمد عبد السميع.

وتألق كمال السيد الحارس البديل بالتصدي لتسديدة عبد الرحمن أسامة من داخل منطقة الجزاء، وواصل طلائع الجيش بحثه عن الهدف الثالث لإنهاء اللقاء.

وسجل عماد حمدي هدف التعادل في الدقيقة 75 بعد بينية من عبد الرحمن مجدي.

وكاد إياد العسقلاني أن يخطف هدفا قاتلا بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تسديدته مرت أعلى عارضة محمد شعبان في الدقيقة 86.

الدقائق الأخيرة شهدت محاولات من لاعبي الجيش بحثا عن خطف الـ 3 نقاط، ومنعت العارضة العلوية للإسماعيلي فرصة هدف قاتل للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

وتصدى محمد شعبان لتسديدة عبد الرحمن مجدي الذي توغل من الجهة اليمنى نحو منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع حوّل البديل محمد هاني عرضية حسن مجدي في الشباك مسجلا هدف الفوز القاتل لطلائع الجيش.